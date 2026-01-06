5 jugadores de los Lakers que pueden ser cambiados antes de la fecha límite de 2026

Los Lakers buscarán activos antes de la fecha límite de cambios para convertir al equipo de Los Angeles en un club contendor en los playoffs de la temporada 2025-2026. Este podría ser el último año en el que LeBron James pueda pelear por el campeonato y la gerencia de los californianos hará un esfuerzo para conseguir refuerzos de cara a la postemporada.

En años recientes los Lakers han sido un equipo que se ha movido en los días previos a la fecha límite de cambios y basta con revisar la transacción que llevó a Anthony Davis a Dallas a cambio de Luka Doncic para darse cuenta que es una gerencia que no le tiembla el pulso para buscar movimientos que hagan mejorar al equipo.

Los Lakers han tenido una temporada muy sólida, aunque las lesiones han afectado nuevamente a sus principales estrellas, como a LeBron James a principios de temporada o a Austin Reaves desde el mes de diciembre.

Se podría decir que hasta ahora el conjunto de Los Angeles no ha tenido a su núcleo de estrellas sano y es por ello que se habla de que podrían hacer movimientos para buscar a una estrella en el mercado.

1. Austin Reaves

Reaves se lesionó el 25 de diciembre en un duelo ante los Houston Rockets y todo parece indicar que volverá en febrero. Aunque es un jugador interesante, tácticamente comprometido y un gran tirador, es probable que los Lakers lo utilicen como carnada para conseguir a otra estrella. Es un jugador con mucha proyección, que viene en franco ascenso, pero quizás los Lakers en este momento necesitan de otra figura para respaldar a James y a Doncic. Reaves todavía tiene dos años más de contrato con los Lakers, en un acuerdo por $53,8 millones.

2. Rui Hachimura

Hachimura no ha dado un salto de calidad de la temporada anterior a esta, pero hay que decir que es un jugador muy consistente, comprometido con la defensa y con el ataque cuando se le necesita en ese rubro. El japonés parece estar en el mercado debido a su alto salario, pero hay que ver qué equipo necesita a un jugador de sus características. En la actual temporada promedia 12.7 puntos en 27 juegos. Su capacidad reboteadora también es un argumento para buscar un cambio por un tirador.

3. Gabe Vincent

Gabe Vincent sería una figura de complemento en cualquier cambio que busquen los Lakers en esta ventana de mercado. Ha sido muy inconsistente desde que llegó a los Lakers y nunca ha sido aquel base que brilló con el Miami Heat. Las lesiones le han afectado y los Lakers parecen tener ya poca paciencia con él. Es un experto defensivo que podría ser necesario para cualquier otra organización que requiera a un jugador de sus características. Promedia 4.7 puntos en apenas 17 juegos disputados en la actual zafra.

4. Jarred Vanderbilt

Jarred Vanderbilt es un defensor versátil, que proporciona estabilidad en el costado defensivo y que suele marcar al mejor anotador del otro equipo. Son sus características de juego pero la realidad es que los Lakers necesitan un mayor aporte en la ofensiva y, en esta temporada, el alero apenas promedia 5.1 puntos. Podría ser al igual que Vincent parte de un paquete de jugadores a enviar a otro equipo por una figura ya consolidada en la liga.

5. Jaxson Hayes

Se ha convertido en un pívot suplente interesante, con apenas 4 titularidades en 28 juegos durante esta temporada. Recientemente fue recontratado por los Lakers, pero lo cierto es que es un jugador muy limitado en ofensiva y los californianos necesitan mayor aporte ofensivo en la pintura. Si algún equipo necesita un centro defensivo, Hayes sería el jugador ideal para ofrecer en algún paquete de cambio por una estrella.

