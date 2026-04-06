5 razones que evidencian que la relación entre Bucks y Giannis Antetokounmpo está completamente rota

Hablar de Giannis Antetokounmpo es hablar, probablemente, del mejor jugador en la historia de los Milwaukee Bucks. El ala-pívot griego no sólo redefinió la identidad de la franquicia; la llevó a la gloria máxima con el anillo de NBA en 2021, apenas el segundo en las vitrinas de dicha entidad.

De hecho, el legado del Greek Freak parecía destinado a ser eterno en Wisconsin; sin embargo, el presente cuenta otra historia. Desde hace meses, distintos reportes apuntan a una ruptura inminente entre basquetbolista y organización de cara al verano, así que lo que antes parecía una relación sólida y ejemplar, hoy muestra grietas profundas.

Lo más preocupante es que ya no se trata de rumores aislados; tiene que ver con señales claras que evidencian un desgaste difícil de revertir. En conjunto, estos elementos dibujan un panorama difícil de ignorar.

De ese modo, se mencionarán cinco razones que invitan a concluir que la relación entre Giannis y Milwaukee está rota actualmente, motivo por el que es casi un hecho que la divisa que hace vida en el Fiserv Forum, cuanto menos, intentará cambiar al ya histórico jugador en verano.

1. Bucks no habría dejado jugar a Giannis recientemente

Giannis to @TheAthletic:



"We gotta go into couples therapy. Go, consultation, couples therapy, sit down, you know, tell their side. I'm going to tell my side and find a solution. Amicably. Right? That's the word. Find a solution together." pic.twitter.com/dUv1TElesE — Bucks Lead (@BucksLead) April 4, 2026

Antetokounmpo reveló recientemente que quiso regresar a jugar puesto que estaría bastante recuperado de la lesión en la rodilla que lo ha marginado desde mediados de marzo, pero que desde el equipo le impidieron hacerlo. Además de ser sorpresiva, semejante declaración derivó en una investigación por parte de la NBA, debido a que cuando un basquetbolista expone públicamente decisiones internas de este calibre, la liga automáticamente comienza un proceso de averiguación sobre la situación.

2. Milwaukee contradijo a Giannis y lo acusó de no querer entrenar

Lejos de bajar la tensión, los Bucks respondieron con una versión completamente distinta. Según reportes de Shams Charania, la escuadra de Wisconsin aseguró que fue el doble MVP de la ronda regular quien rechazó participar en entrenamientos, como parte de su proceso de recuperación. Esta contradicción pública deja en evidencia una desconexión preocupante entre ambas partes, al punto que ya ni siquiera coinciden en hechos básicos.

3. Bucks quisieron cambiar a Antetokounmpo en el último deadline

Uno de los indicios más contundentes de que las horas del seleccionado a 10 Juegos de Estrellas en Milwaukee parecen contadas es que la gerencia habría explorado la posibilidad de cambiar a dicha luminaria antes del último deadline, el 5 de febrero. Aunque no se concretó ningún movimiento, el simple hecho de considerar esa opción marca un antes y un después, aunado al simple factor de que el nacido en Atenas puede romper su contrato en 2027, así que los Bucks seguramente preferirán conseguir un retorno de importante valor que ver marchar libre a su principal activo.

4. Giannis ha reconocido que quiere ir a un mercado grande

El propio MVP de las Finales del 2021 ha dejado entrever en diversas ocasiones que le gustaría accionar en un mercado de mayor exposición si el proyecto deportivo de su todavía equipo no es competitivo. Pese a ser sutiles, las confesiones del gigante europeo han sido señales inequívocas de que su compromiso y lealtad con los de Wisconsin ahora tienen fecha de caducidad.

5. No están ni cerca de extender contrato

Otro elemento clave en la ecuación es la ausencia total de negociaciones para una renovación contractual, pues ni el jugador ni la organización han dado pasos concretos hacia una prolongación del vínculo, lo que refleja falta de interés mutuo en prolongar el mismo. Hay que acotar que en la NBA actual, cuando una superestrella no renueva, el reloj empieza a correr en contra del club que mantiene sus derechos.

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