NBA investiga a los Milwaukee Bucks tras polémicas declaraciones de Giannis Antetokounmpo

La NBA inició este fin de semana una investigación en contra de los Milwaukee Bucks por unas polémicas declaraciones de Giannis Antetokounmpo, quien aseguró estar listo para jugar con el equipo tras recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda, pero la organización no quiere vuelva esta temporada, en la cual están eliminados de cualquier posibilidad de ir a los playoffs.

Antetokounmpo, quien después de estas declaraciones de seguro estará en el mercado de cambios al finalizar la temporada en curso, dijo que perderse partidos va "contra mi naturaleza", exponiendo la decisión de los Bucks de dejarlo al margen en las semanas finales de la campaña regular.

Cabe recordar que Giannis se ha perdido los últimos nueve encuentros debido a lo que se ha catalogado en el marco legal de la NBA como una lesión en la rodilla izquierda.

"Saben con quién están tratando", declaró Antetokounmpo a los periodistas, entre ellos Eric Nehm, de The Athletic, antes del partido del viernes contra los Boston Celtics. "Por lo tanto, que alguien venga y me diga que no juegue o que no compita es como una bofetada en la cara. Así que no sé hacia dónde se dirigirá nuestra relación a partir de este punto", comentó, asegurando que buscará salir del equipo en el verano.

Tras estas afirmaciones, la NBA aseguró tener versiones contradictorias por parte de los Bucks y de Antetokounmpo, tal como informó Shams Charania, de ESPN.

The NBA is investigating the Milwaukee Bucks for their handling of the player participating policy and potential inconsistent statements regarding the health of Giannis Antetokounmpo, sources tell ESPN. The league has interviewed Antetokounmpo's side, the Bucks and team doctors. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 4, 2026

Antetokounmpo, a su vez, añadió que la franquicia no se ha puesto en contacto con él desde que él mismo se dirigió a ellos, en un primer momento, para plantearles un posible regreso a la competición esta temporada.

Los Bucks tienen marca de 30-47 a pocas semanas de finalizar la zafra regular y quizás para la organización tenerlo sano para cambiarlo en algunos meses sea la decisión más razonable, así esto vaya en contra de los estatutos de la liga.

Y es que cuando Antetokounmpo se quedó en los Bucks y no fue cambiado esta campaña, siempre se especuló que los Bucks lo sentarían en algún momento de la temporada.

Por ello, el periodista Sam Amick reveló que tanto Giannis como los Bucks estarían asumiendo la posibilidad de separar sus caminos una vez finalice la actual temporada. Aunque el contrato del heleno incluye más de 120.1 millones de dólares garantizados en los próximos dos cursos, también contempla una opción que le permitiría al propio astro convertirse en agente libre en 2027, incluso renunciando a $62.7 millones.

"Estoy disponible para jugar, pero no estoy en el partido", declaró Antetokounmpo el viernes. "Estoy disponible para jugar hoy. Ahora mismo. Estoy disponible. ¿Acaso parezco no estar disponible? No me veo entre los primeros 12. No me veo en el quinteto titular. No sé a qué juego están jugando aquí; simplemente no quiero formar parte de él", sentenció.

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