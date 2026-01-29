Los 6 jugadores prioritarios para los Lakers en el mercado de cambios de la NBA

Pese a un arranque de temporada prometedor, la realidad reciente ha obligado a Los Angeles Lakers a mirar con atención hacia el mercado de la NBA.

Es que el tradicional equipo de purpura y dorado ha caído hasta el quinto lugar de la Conferencia Oeste tras registrar cinco victorias y cinco derrotas en sus últimos diez partidos, una racha irregular que ha dejado en evidencia varias grietas en el roster, tales como la falta de consistencia en ambos costados de la duela, el intermitente tiro exterior y la dependencia excesiva de Luka Doncic y el lesionado Austin Reaves a la hora de definir los encuentros.

Con la fecha límite de cambios fijada para el 5 de febrero, en Hollywood ya se trabaja a contrarreloj. Incluso, el periodista Brad Turner reveló que el gerente general Rob Pelinka tiene identificado hasta a seis jugadores entre los principales objetivos para reforzar a su club (y conseguir a uno o dos de estos) en los próximos días.

Turner dio los nombres de Naji Marshall (Dallas Mavericks), Donte DiVincenzo (Minnesota Timberwolves), De’Andre Hunter (Cleveland Cavaliers), Keon Ellis (Sacramento Kings), Herb Jones (New Orleans Pelicans) y Trey Murphy III (New Orleans Pelicans). Se trata de perfiles distintos, pero con un denominador común: todos pueden cubrir necesidades puntuales de los Lakers sin romper la estructura deportiva y financiera.

¿Quién es el jugador con más opciones de llegar a los Lakers antes del 5 de febrero?

Marshall, DiVincenzo y Hunter representan alternativas atractivas por sus situaciones contractuales, dado que poseen vínculos con sus respectivas franquicias hasta 2027, lo que abre la puerta a que éstas evalúen enviarlos a otros lugares ahora a cambio de paquetes con valor de futuro. DiVincenzo aportaría tiro exterior, agresividad en los dos costados y experiencia en playoffs, mientras que Marshall daría versatilidad en ataque y energía desde el banquillo, al tiempo que Hunter encajaría como un alero físico capaz de defender varias posiciones y proveer facilidad anotadora.

El caso de Keon Ellis parece el más claro en términos de disponibilidad, ya que apunta a convertirse en agente libre en julio, por lo que Sacramento corre el riesgo de perderlo sin recibir nada a cambio. En el Crypto.com Arena Ellis sería una apuesta de bajo costo con destreza defensiva, ideal para fortalecer la rotación y la retaguardia en el perímetro.

Más compleja es la situación de Herb Jones y Trey Murphy III, dos piezas de NOLA que están bajo control laboral hasta 2029, reduciendo considerablemente las posibilidades de una operación sencilla. Es evidente que los Pelicans sólo estarían dispuestos a negociar si reciben una cantidad significativa de futuras rondas del draft o activos de alto valor.

¿Qué jugador podrían entregar los Lakers para reforzar el roster?

Por otro lado, el basquetbolista que más suena como moneda de cambio en Lakers es Dalton Knecht, quien pidió hace poco ser mandado a otra organización al ver reducidos sus minutos en su segundo año en la NBA, por lo que su salida parece probable.

Tampoco se descarta que Pelinka traspase al japonés Rui Hachimura, en su caso a raíz de que quedará libre de contrato en julio y debería recibir muchas ofertas de parte de otras divisas.

