El alley-oop histórico entre LeBron James y su hijo Bronny en el Juego 3 ante Rockets

En la victoria de Los Angeles Lakers 112-108 sobre los Houston Rockets, LeBron James y su hijo Bronny hicieron historia al protagonizar el primer alley-oop entre padre e hijo en la historia de los playoffs de la NBA.

En una transición de los Lakers, LeBron tomó el balón y al ver a Bronny ir hacia el aro no dudó en pasarle el balón para que encestara una bandeja debajo del aro que seguramente será recordada no sólo por la familia James, sino por los seguidores de la NBA.

LeBron terminó la jornada con 29 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias en un partido en el fue el héroe del equipo en tiempo extra. Aunque se desconoce si regresará a Los Angeles con un nuevo contrato, su hijo sí seguirá en las filas de la organización, seguramente en la G-League.

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"Estaba en la cancha con mi hijo. En un partido de playoffs. Probablemente sea lo más increíble que me haya sucedido jamás en mi carrera", dijo James en rueda de prensa.

"Fue algo genial estar ahí fuera con él, con su hermano, con su hermana y con su madre en el gimnasio... y con su abuela... mi madre pudo ver a su hijo y a su nieto durante los playoffs. Es una locura".

“Estar en la cancha con él... es lo mejor que me ha pasado en mi carrera, por encima de todo lo que he logrado”, dijo el cuatro veces campeón de la NBA y máximo anotador de todos los tiempos.

¿Se quedará LeBron James en los Lakers?

Pese a que no hay negociaciones en estos momentos, la intención de James es quedarse en los Lakers, más allá del interés de organizaciones como los Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers.

"Mi creencia es que llegarán a un acuerdo, pero podría haber algunos sentimientos heridos entre este momento y la firma de ese contrato", dijo el analista de ESPN, Brian Windhorst.

Lo que sí parece claro es que tendrá que renunciar a altas aspiraciones salariales. La idea de los Lakers es utilizar parte del espacio de su alto salario en esta temporada en conseguir a otra estrella que pueda ayudar a Luka Doncic en la temporada que viene.

¿Cuál es el contrato de Bronny James con los Lakers?

Bronny James firmó un contrato bastante inusual para un jugador seleccionado en la posición 55 del Draft de la NBA. Mientras que la mayoría de los jugadores elegidos tan tarde suelen recibir contratos de dos vías (two-way) o acuerdos no garantizados, Bronny aseguró un contrato de 4 años y 7.9 millones de dólares con los Los Angeles Lakers.

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