LeBron James sobre jugar con su hijo Bronny en playoffs: "Es lo más increíble de mi carrera"

LeBron James cumplió uno de sus sueños como jugador en la NBA este sábado en el primer partido de la serie de playoffs ante los Houston Rockets al estar en la cancha con su hijo Bronny, algo que jamás imaginó vivir cuando empezó su andar en la liga.

De hecho, James dijo después del triunfo de los Lakers 107-98 sobre los siderales que compartir con su primogénito es lo más increíble que ha vivido en la NBA. Bronny apenas jugó 4 minutos en el partido, pero fueron suficientes para dejar orgulloso a su padre.

"Estaba en la cancha con mi hijo. En un partido de playoffs. Probablemente sea lo más increíble que me haya sucedido jamás en mi carrera", dijo James en rueda de prensa.

"Fue algo genial estar ahí fuera con él, con su hermano, con su hermana y con su madre en el gimnasio... y con su abuela... mi madre pudo ver a su hijo y a su nieto durante los playoffs. Es una locura".

LEBRON JAMES: "I was on the floor with my son. In a playoff game. That's probably the craziest thing that's ever happened to me in my career.



"It was so cool to be out there with him, and his brother, and his sister, and his mom in the building, and his grandma... my mom gets to… https://t.co/K51oa1x9B5 pic.twitter.com/IkP5cToLqt — NBA (@NBA) April 19, 2026

LeBron fue el líder de la ofensiva de los Lakers, aportando 19 puntos con 8 rebotes y 13 asistencias en 38 minutos en cancha, demostrando que aún puede rendir al máximo nivel en la liga.

James, sin embargo, podría estar viviendo sus últimos partidos con los Lakers, ya que será agente libre de cara a la temporada 2026/27 y no tiene intenciones de retirarse. Bronny, por su parte, aún tiene contrato con la organización de Los Angeles, que seguramente lo mantendrá en la G-League la próxima zafra.

“Estar en la cancha con él... es lo mejor que me ha pasado en mi carrera, por encima de todo lo que he logrado”, dijo el cuatro veces campeón de la NBA y máximo anotador de todos los tiempos, antes del partido ante Houston.

¿Se quedará LeBron James en los Lakers?

Pese a que no hay negociaciones en estos momentos, la intención de James es quedarse en los Lakers, más allá del interés de organizaciones como los Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers.

"Mi creencia es que llegarán a un acuerdo, pero podría haber algunos sentimientos heridos entre este momento y la firma de ese contrato", dijo el analista de ESPN, Brian Windhorst.

Lo que sí parece claro es que tendrá que renunciar a altas aspiraciones salariales. La idea de los Lakers es utilizar parte del espacio de su alto salario en esta temporada en conseguir a otra estrella que pueda ayudar a Luka Doncic en la temporada que viene.

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