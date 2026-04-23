Austin Reaves podría regresar a los Lakers en el Juego 5 de la serie ante los Rockets

El base estelar de Los Angeles Lakers, Austin Reaves, ha mejorado considerablemente de su lesión en el oblicuo izquierdo y podría adelantar su regreso, dependiendo de la situación de su equipo en la primera serie de playoffs ante los Houston Rockets.

Después de un 2-0 en Los Angeles, la serie se traslada a Houston este viernes y el escolta seguirá de baja. Sin embargo, de acuerdo a un último reporte, el escolta podría regresar para el Juego 5, pero todo dependerá de si su equipo lo necesita.

Reaves fue diagnosticado con una lesión de grado 2 en el oblicuo izquierdo. El base ha vuelto a hacer actividades de baloncesto, pero es parte del proceso de recuperación. El escolta podría regresar antes que su compañero Luka Doncic, quien está descartado para la serie.

Austin Reaves could return for the Lakers in game five, per @ShamsCharania



(h/t @Lebronin1) pic.twitter.com/oGNRnCj9U5 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 22, 2026

Shams Charania, periodista de ESPN, dijo que Reaves podría regresar en esta serie, aunque también esta semana indicó que el jugador estaba descartado para la serie ante Houston. Todo ha sido muy cambiante en la situación del base, pero su rehabilitación ha sido notable y eso ha cambiado el panorama en apenas días.

Doncic sufrió una distensión de isquiotibiales de grado 2 el pasado 2 de abril, en un encuentro ante el Oklahoma City Thunder, mismo encuentro que se lesionó Reaves.

"La sensación en los Lakers es que Austin Reaves está más avanzado que Luka Doncic en sus respectivos procesos de rehabilitación. Se me ha informado que Reaves ha comenzado con trabajo individual en cancha. El siguiente paso es avanzar en la progresión de 3-contra-3 y 5-contra-5. A principios de abril se le dio un plazo de cuatro a seis semanas, lo que teóricamente lo pondría en camino para el final de esta serie o inicios de la siguiente", dijo Charania.

Luke Kennard ha destacado como uno de los sustitutos perimetrales de Doncic y Reaves. El escolta, que llegó a mitad de temporada proveniente de los Atlanta Hawks, se bajó con 27 puntos en el Juego 1, con un 5-5 en triples y 23 tantos en el segundo compromiso.

Reaves terminó la temporada regular con 23.3 puntos, 4.7 rebotes y 5.5 asistencias con una efectividad de 49% en tiros de campo, 36% en triples y 87.1 % en tiros libres. Todo parece indicar que se declarará agente libre al finalizar la campaña, así que estos podrían ser sus últimos partidos como jugador del equipo de Los Angeles.

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