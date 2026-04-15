Luka Doncic y Austin Reaves planean regresar a Lakers en el Juego 3 de la serie de playoffs ante Rockets

Los Angeles Lakers iniciarán este sábado la primera ronda de los Playoffs de la NBA contra Houston Rockets en una situación compleja debido a las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves, quienes continúan recuperándose de lesiones musculares y, según su propio entrenador en jefe, JJ Redick, no tienen una fecha oficial de regreso.

Eso sí, a pesar que desde el cuerpo técnico y la gerencia se mantiene la cautela, en las últimas horas surgieron versiones que alimentaron el optimismo entre aficionados, ya que no está descartado que los dos escopeteros accionen en esta serie inicial.

De hecho, ambos jugadores tendrían como objetivo volver para el tercer partido versus los Rockets, dependiendo del desarrollo de los primeros encuentros, tal y de la forma en que lo reveló el periodista MIke Ortiz Jr.. "Fuentes indican que Luka Doncic y Austin Reaves tienen el objetivo regresar en el tercer juego. Si los Lakers ganan el primer o el segundo partido, su regreso se retrasaría hasta el cuarto. Según me han dicho, no se conformarán con una desventaja de 2-0".

Sources: Luka Doncic and Austin Reaves are both targeting game 3 for their return. If the Lakers steal game one or game two their timeline would get pushed back to game 4. What I was told is they will not sit past a 2-0 deficit. — Mike Ortiz Jr. (@TrustOrtiz) April 14, 2026

Sin embargo, la realidad médica parece menos alentadora, ya que el base esloveno no acciona desde la dura derrota frente al Oklahoma City Thunder el pasado 2 de abril y padece una distensión de grado 2 en el el tendón de la corva de la pierna izquierda. Incluso, viajó a España en busca de tratamientos alternativos que le permitieran acelerar su recuperación, al margen de que los resultados no fueron los esperados y deberá volver a Los Angeles este viernes.

El caso de AR genera todavía más preocupación dentro de la organización de Hollywood, dado que el escolta también sufre una distensión de grado 2, pero en el oblicuo izquierdo, lesión que habitualmente requiere entre cuatro y seis semanas de rehabilitación. Por ahora, no existen señales claras de un regreso anticipado, lo que pone en duda su presencia hasta para un eventual tercer desafío ante el quinteto texano.

A pesar de las dificultades, los Lakers confían en la experiencia de LeBron James, quien retomó su viejo rol de líder ofensivo del club en los últimos juegos de la regular, para mantenerse competitivos. La idea inmediata del coach Redick no es otra que resistir en los primeros partidos versus los Rockets y mantenerse con vida el tiempo suficiente para que Doncic y Reaves puedan volver.

De cualquier manera el panorama continúa siendo incierto, así que mientras persisten los rumores, la afamada organización californiana apuesta a la prudencia médica a fin de evitar que decisiones apresuradas puedan comprometer el futuro de sus estrellas.

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