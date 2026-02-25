Bronny James estaría en el paquete de cambio de los Lakers a Bucks por Giannis Antetokounmpo

Los Angeles Lakers podrían estar preparando un movimiento de gran impacto de cara a la próxima temporada. Es cierto que su actividad reciente en el mercado no cumplió con las altas expectativas de la afición, siendo el escopetero Luke Kennard la única incorporación; no obstante, dentro de la tradicional organización existe optimismo sobre la posibilidad de concretar la llegada de Giannis Antetokounmpo durante el verano.

Según el analista Eric Pincus, es viable un escenario en el que la franquicia de Hollywood apueste fuerte por una superestrella, así que el nombre que aparece en el radar es el del dos veces MVP de la NBA, básicamente porque los Milwaukee Bucks lo volverían a "subastar", como ya ocurriera semanas atrás.

Asimismo, Pincus explicó el panorama financiero que enfrentarían los Lakers. "Una proyección más razonable sería de 54 millones de dólares en espacio salarial. Bajo ese contexto, Los Angeles puede explorar distintas combinaciones para generar flexibilidad económica. Entre los activos mencionados se encuentran una futura selección de primera ronda del draft, el joven tirador Dalton Knecht, Bronny James y el alero de virtudes defensivas Jarred Vanderbilt".

Si bien un paquete de ese calibre probablemente no sería suficiente por sí mismo para cerrar un acuerdo por Antetokounmpo, el citado periodista sugiere que la gerencia angelina ya tendría identificado al ala-pívot griego como su principal objetivo en caso de que se abra una ventana de negociación.

Giannis Antetokounmpo y Bronny James pueden ser parte de un mediático traspaso entre Bucks y Lakers | Jonathan Hui-Imagn Images

Por ahora, el MVP de las Finales de la NBA en 2021 ha reiterado en múltiples ocasiones su intención de continuar su carrera en Milwaukee; sin embargo, la realidad competitiva de los Bucks influiría en el futuro a mediano plazo. Con marca de 24-31 en la presente campaña, el elenco del estado de Wisconsin no atraviesa su mejor momento colectivo, pese al sólido rendimiento individual de su líder.

A sus 31 años, Giannis mantiene números de pieza elitista, cortesía de 28.0 puntos de promedio con 10.0 rebotes y 5.6 asistencias, junto a un impresionante 64.5% de efectividad en tiros de campo a lo largo de 30 partidos en la 2025/2026. Su capacidad para impactar en ambos costados de la duela y casta de campeón lo convierten en uno de los jugadores más codiciados de la competición, recordando que puede declararse agente libre en 2027 y renunciar a 62.7 millones de dólares en vías de conseguir un nuevo contrato.

Por su parte, Bronny ha disputado 29 cotejos en el actual ejercicio, dos más que en su año de novato. No obstante, cosecha apenas 2.2 unidades de media con 1.2 asistencias en 7.3 minutos.

En caso de concretarse un movimiento de semejante magnitud, los Lakers darían un golpe de autoridad en la National Basketball Association y fortalecerían significativamente su proyecto deportivo alrededor de Luka Doncic, y el astro heleno.

