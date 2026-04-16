El calendario de la serie de playoffs entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets

La NBA confirmó el calendario oficial para la serie de primera ronda de los playoffs 2026 entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets, un cruce que promete ser uno de los más atractivos de la Conferencia Oeste.

El enfrentamiento tendrá como protagonistas a dos figuras de época: LeBron James del lado californiano y Kevin Surant por los texanos; ambos con legados que apuntan directo al Salón de la Fama.

Los Lakers cerraron la temporada regular con marca de 53-29, asegurando el cuarto puesto del Oeste, mientras que los Rockets finalizaron justo detrás con récord de 52-30, ubicándose en la quinta casilla. Al margen de las lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves, las dos máximas figuras ofensivas actuales de Los Angeles, semejante paridad anticipa una serie muy disputada al mejor de siete partidos dentro del cuadro de ocho franquicias que buscan el título de la conferencia.

El inicio de la eliminatoria será en el sur de California, donde los de púrpura y oro tendrán la ventaja de local en los dos primeros compromisos. El 1 está programado para este sábado, mientras que el Juego 2 se disputará el martes que viene. Luego, la batalla se trasladará a Houston para los siguientes desafíos: el viernes 24 de abril y el domingo 26 están asegurados, aunque si ninguna divisa barre, el miércoles 29 de abril debería llevarse a cabo el quinto partido, al margen de que la fecha de éste, así como la de los eventuales Juegos 6 y 7 aún no se confirman.

A priori y a raíz de los problemas de salud de Doncic y Reaves, quienes difícilmente actúen al menos al inicio de la llave, los Rockets parten con el favoritismo debido, también, al potencial de un roster en el que, aunado a Durant, se encuentran la joven estrella del poste bajo Alperen Şengün más los ascendentes Amen Thompson, Reed Sheppard y Jabari Smith Jr.. De hecho, los Lakers apelarán a la experiencia de James, Marcus Smart, Deandre Ayton y Rui Hachimura para mantenerse vivos.

Vale acotar que el vencedor de la serie irá contra el que salga airoso entre el Oklahoma City Thunder, mejor equipo de toda la NBA en la regular, campeón defensor y sembrado número 1 del Oeste, y quien finalmente se quede con el octavo cupo del segmento, el cual dirimirán este viernes Phoenix Suns (séptimo de la primera fase) y Golden State Warriors (décimo) en el Play-In.

Juego Fecha Sede Hora (Este USA) TV 1 sábado 18 de abril Los Angeles 8:30 p.m ABC 2 martes 21 de abril Los Angeles 10:30 p.m. NBC 3 viernes 24 de abril Houston 8:00 p.m Amazon Prime (streaming) 4 domingo 26 de abril Houston 9:30 p.m NBC 5 * (de ser necesario) miércoles 29 de abril Los Angeles 9:30 p.m Por confirmar 6 * (de ser necesario) viernes 1 de mayo Houston 9:30 p.m Por confirmar 7 * (de ser necesario) domingo 3 de mayo Los Angeles 9:30 p.m Por confirmar

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