Candidato al MVP de la NBA Cade Cunningham se lesiona: ¿Jugará los playoffs con los Pistons?

Los Detroit Pistons están siendo sacudidos justo en el tramo decisivo de la temporada. Es que según Shams Charania, la máxima estrella del club de Michigan, Cade Cunningham, ha sido diagnosticado con un neumotórax, afección conocida como pulmón colapsado, que le obligará a permanecer alejado de la duela durante un período significativo.

La baja del estelar piloto llega en el peor momento posible para una franquicia de la Ciudad del Motor que está firmando una de sus mejores cursos en años. Con balance de 49-19, los entrenados por J.B. Bickerstaff lideran la Conferencia Este y se perfilan dentro de los serios aspirantes al título. El problema es que ahora, a falta de 14 encuentros para el cierre de la fase regular, perderán a su principal referencia ofensiva y organizativa.

Cunningham ha sido la bujía de los Pistons durante toda la zafra, gracias a promedios de 24.5 puntos, 5.6 rebotes y 9.9 asistencias (segundo de la NBA) en 34.4 minutos de media. Pero su impacto va mucho más allá de las estadísticas, dado que es el líder indiscutible en el tabloncillo y el encargado de marcar el ritmo de juego.

Just in: Detroit Pistons star Cade Cunningham has been diagnosed with a collapsed lung and is expected to miss an extended period of time, sources tell ESPN. pic.twitter.com/JIHABIIOY5 — Shams Charania (@ShamsCharania) March 19, 2026

Hasta el momento, el doble All Star ha disputado 61 cotejos, quedándose a las puertas del mínimo de 65 exigido para optar a los premios individuales, lo que le puede dejar fuera de la conversación al MVP, situación que ha generado debate en torno a la normativa vigente, ya que su ausencia no responde a gestión de cargas sino a un problema médico serio. Claro está, el reglamento no contempla excepciones.

Pese al shock de la noticia, existe cierto optimismo dentro de la organización de Michigan debido a que casos recientes como el de CJ McCollum invitan a pensar en una posible reaparición de MotorCade en playoffs. Hay que recordar que el base de los Atlanta Hawks superó un neumotórax en 2021 tras seis semanas de baja; mientras que volvió a sufrirlo en 2023 con una recuperación de mayor rapidez. Dichos precedentes alimentan la esperanza de que Cunningham regrese a tiempo para la postemporada.

Por ahora, todo dependerá de la evolución médica y la respuesta al tratamiento de parte del incluido en el pasado All-NBA. En Detroit, la prioridad es clara: asegurar una recuperación completa sin riesgos: no obstante, el calendario aprieta y la posible vuelta del piloto estrella quizás signifique la diferencia entre aspirar al anillo o ver cómo escapan las opciones de alcanzar la cima de la prestigiosa competición.

Más contenido de NBA