¿Cómo escuchar el Juego de Estrellas de la NBA de 2026 por radio?

La edición 75 del Juego de Estrellas de la NBA podría ser la última oportunidad para ver a LeBron James en un evento de este tipo. Es por ello que las personas amantes de este deporte quieren conocer todas las opciones que tienen para disfrutar del duelo de figuras.

El encuentro se disputará este domingo 15 de febrero en el Intuit Dome de Los Angeles, la casa de los Clippers, un escenario moderno que fue inaugurado en 2024 y es considerado el escenario más tecnológico de toda la NBA.

En sus modernas cabinas de radio estarán emisoras de todo el mundo, que describirán el encuentro que se llevará a cabo con un formato de tres equipos en esta ocasión. Uno de figuras consagradas de la NBA, otro de estrellas para el futuro y otro internacional.

Tendrán las denominaciones de USA Stripes (veteranos), USA Stars (jóvenes) y Team World (internacionales). Se juega un torneo todos contra todos en la primera fase y los dos mejores equipos disputarán la final.

Para las personas que no pueden estar frente a las pantallas, la radio siempre es una gran opción. A continuación las opciones que tienen para escuchar el encuentro.

¿Dónde escuchar el Juego de Estrellas de la NBA, online legal y sin interrupciones?

La aplicación de la NBA permite escuchar el Juego de Estrellas en los distintos tipos de narración que estén disponibles. Cuando es un partido normal, los usuarios pueden cambiar el audio para irse a la emisora oficial de su equipo favorito.

La aplicación oficial, disponible tanto en dispositivos Android como iOS, que permite acceder a partidos en directo y se puede escuchar desde donde estés.

¿Cómo descargar la App para escuchar el Juego de Estrellas de la NBA en el celular?

Una de las formas más cómodas de seguir el clásico de luminarias es desde el teléfono móvil. La NBA ofrece su aplicación oficial, que permite acceder a partidos en directo y escuchar las narraciones oficiales.

Una vez instalado el servicio hay que iniciar sesión con la respectiva cuenta y suscripción vigente, aunado a seleccionar la transmisión de radio en directo del evento.

¿Cuáles son las opciones disponibles por radio en México, Estados Unidos, España y Latinoamérica?

En México

La NBA ha fortalecido su presencia en México y en este país ha crecido la cantidad de usuarios que escuchan los partidos por radio, sobre todo en horas de la noche. Las opciones para poder sintonizar el Juego de Estrellas de la NBA son las siguientes.

W Deportes (96.9 FM / 730 AM): Emisora histórica en México en cuanto a transmisiones deportivas se refiere.

MVS Noticias (102.5 FM): Hay programas de análisis sobre la NBA en su programación habitual.

En Estados Unidos

Para muchos usuarios, sobre todo las personas mayores, escuchar un juego de la NBA por radio es toda una experiencia. Muchas personas utilizan esta vía para poder trabajar y al mismo tiempo difrutar de su disciplina favorita.

ESPN Radio: Es la cadena oficial para los juegos de los domingos, el All-Star y las Finales.

SiriusXM NBA Radio: El canal 86 de la radio satelital ofrece análisis 24/7 y retransmite las señales locales de cada equipo.

APP NBA: En la APP oficial de la NBA se pueden escuchar los partidos de forma gratuita. Está disponible para android y también para dispotivios IOS.

En Latinoamérica

En Argentina, Chile y Uruguay está la opción se seguir por radio el Juego de Estrellas de la NBA. En otros países, la vía para escuchar los juegos es através de la APP oficial de la liga o por la página web NBA.com.

ESPN Radio (Señal Sur): Ha sido la casa de la NBA durante décadas en Argentina, Chile y Uruguay.

En España

La NBA es una religión en España, a pesar de que los horarios no son nada amigables para las personas que viven en el país europeo. Sin embargo, la radio es una gran opción para mantenerse atento a lo que sucede en la liga, sobre todo para aquellas personas que tienen que madrugar e ir hacia sus trabajos escuchando el Juego de Estrellas.

Cadena SER (Play Basket): Tienen los derechos de la NBA y es una de las emisoras deportivas más fuertes del país.

Cadena COPE (Showtime): Ofrecen resúmenes especializados de la NBA y tienen una gran programación deportiva.

