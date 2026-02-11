Todos los formatos que ha tenido el Juego de Estrellas de la NBA

El Juego de Estrellas de la NBA ha sufrido múltiples cambios a lo largo de la historia, pasando de ser un duelo entretenido y vibrante en el pasado a un juego sin intensidad y con poca vistosidad en el presente.

Sin embargo, la liga y su comisionado, Adam Silver, han buscado la manera de acabar con los días de los grandes marcadores y la poca disposición defensiva que ha hecho que el juego pierda audiencia.

Para este año, el formato de tres equipos, incluido un equipo internacional, hace que la edición 75 que se disputará el domingo 15 de febrero en Los Angeles pueda marcar un antes y un después en la historia del tradicional duelo de estrellas.

Se jugará, además, en el escenario más tecnológico de la NBA, como es el Intuit Dome de los Clippers, un escenario que fue inaugurado en 2024 y que cuenta con todas las comodidades para hacer de este espectáculo uno de los mejores de la historia.

El primer Juego de Estrellas de la NBA de llevó a cabo el 2 de marzo de 1951 en el Boston Garden, en Boston, Massachusetts. Desde entonces ha tenido un cambio de cuatro formatos, hasta el que se estrenará en la edición 2026.

A continuación, repasamos los cambios que ha tenido el formato del Juego de Estrellas.

1. El formato original Este vs. Oeste (1951 – 2017)

Durante 66 ediciones, el Juego de Estrellas de la NBA se jugó como un partido convencional, entre los mejores jugadores de la Conferencia Oeste contra los mejores jugadores de la Conferencia Este. Aunque en principio parecía ser un modelo duradero y permanente, la falta de intensidad defensiva terminó aburriendo no solo al público, sino también a los jugadores. En 2024, la NBA regresó a este formato, pero los resultados no fueron los esperados: el marcador quedó 211–186 (el más alto de la historia) y decidieron que no podían volver a ese formato.

2. El Draft de Capitanes (2018 – 2023)

Fue un formato que en principio ganó sus adeptos, pero después tuvo los mismos problemas que el formato original: poca defensa, marcadores abultados y un público aburrido. Se trataba de un draft hecho por los capitanes de los equipos, que seleccionaban a los participantes, previamente escogidos por el público. Los equipos eran conformados sin importar las conferencias, lo que llamó la atención de los aficionados. En 2020 se añadió un objetivo de +24 puntos en el último cuarto, para añadirle emoción y honrar a Kobe Bryant, quien había fallecido en enero de ese año. Igualmente, la NBA se vio obligada a innovar, ya que el formato no cumplió con las expectativas planteadas en un principio.

3. El mini torneo (2025)

En San Francisco, en la edición del año pasado, se llevó a cabo por primera vez una especie de mini torneo, de eliminación directa. Esa vez participaron cuatro conjuntos, tres de ellos con estrellas consolidadas de la NBA, elegidos por importantes analistas y el otro el equipo ganador del Rising Stars Challenge, en el que participan los jugadores de primer y segundo año, además de un equipo de la G-League. Los partidos fueron rápidos, con metas de 40 puntos y esto le añadió vistosidad al evento. Es un formato que se mantuvo hasta la edición de 2026, pero con un cambio significativo.

4. USA vs. El Mundo: Torneo Triangular (2026)

En vez de utilizar cuatro equipos para el mini torneo, en 2025 el formato será con tres equipos, dos de estrellas de Estados Unidos y uno llamado Team World, que contempla jugadores estelares no nacidos en el país norteamericano. Este movimiento fue motivado por el comisionado Adam Silver para ganar audiencias en todo el mundo. Los equipos están divididos de la siguiente manera: USA Stripes (veteranos), USA Stars (jóvenes) y Team World (internacionales). Se juega un torneo todos contra todos en la primera fase y los dos mejores equipos disputarán la final.

