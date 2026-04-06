¿Cómo le fue a Stephen Curry en su regreso a los Warriors ante los Rockets?

Stephen Curry volvió a las canchas y no pudo evitar la derrota de los Golden State Warriors 116-117 ante los Houston Rockets, en uno de los encuentros más emocionantes de la jornada dominical.

El base había jugado por última vez el 30 de enero, debido a una lesión de rodilla que le hizo perderse 27 partidos de los Warriors. Aunque vuelve en un momento cumbre de la temporada, los dirigidos por Steve Kerr están en una situación comprometida en la clasificación.

Con la derrota, los Warriors se siguen alejando del noveno lugar de la tabla y todo parece que jugarán el Play In como el décimo equipo de la Conferencia Oeste. El récord de la franquicia después de la derrota quedó en 36 victorias y 42 derrotas.

Curry salió desde el banco y disputó 26 minutos, una buena cantidad tomando en cuenta el tiempo que estuvo fuera de acción. El máximo triplero en la historia de la NBA terminó con 29 puntos, de 21-11 en tiros de campo, con 5 triples en 10 intentos, 4 asistencias y 2 rebotes, culminando el encuentro como el jugador más productivo de los Warriors con un +12 en eficiencia.

"Pensé que estaría fuera una semana", dijo Curry después del partido. "Diez días como máximo. (Pero) cada vez que salía a la cancha o intentaba forzarla durante ese primer mes, siempre había una reacción. Simplemente sabías que no se estaba curando tan rápido como pensabas".

Curry, quien cumplió 38 años de edad, ha tenido un duro proceso de rehabilitación para fortalecer su rodilla. "No hay ningún problema estructural en mi rodilla. Así que no es como si estuviera limitado o comprometido en la cancha. Sin embargo, es una 'nueva normalidad', si es que eso tiene sentido".

El panorama no luce alentador para los playoffs, pero el base tiene confianza en que pueden ganar el Play In. "Esperemos ganar esos dos partidos del Play In", comentó Curry. "Una vez logrado eso, podremos tener una conversación diferente".

Curry aseguró que en ningún momento pensó en perderse la temporada, pero el cuerpo técnico del equipo, liderado por Steve Kerr, sí pensó en esa posibilidad.

"Es la imagen más emblemática de una franquicia que jamás haya visto", declaró Kerr. "Tenemos la obligación moral con nuestros aficionados de brindarles la oportunidad de ver a Steph Curry jugar al baloncesto este año. Y Steph ni siquiera se lo piensa dos veces; eso es precisamente lo que él desea. Es lo que queremos nosotros. Es lo que quieren nuestros seguidores. Por lo tanto, eso es exactamente lo que vamos a hacer".

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