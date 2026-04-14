¿Cómo ver los juegos de Los Angeles Lakers en los Playoffs de la NBA de 2026 en vivo, TV y streaming?

Los Angeles Lakers llegan a los Playoffs de la NBA 2026 tras finalizar en el cuarto lugar de la hostil Conferencia Oeste, lo que les asegura ventaja de localía en la primera ronda frente a los talentosos Houston Rockets.

Dicha serie comenzará este sábado en el Crypto.com Arena, en pleno Downtown de LA, y forma parte de los cruces ya definidos para el inicio de la mediática serie postemporada. Inclusive, el vencedor de la llave probablemente retará en semifinales de conferencia al primer sembrado del Oeste y campeón defensor de liga, Oklahoma City Thunder, siempre que éste también gane su eliminatoria previa.

Mientras los Lakers buscarán avanzar en una serie exigente, sus aficionados en estados Unidos, Latinoamérica y el resto del mundo ya pueden prepararse para seguir todos los encuentros en vivo, tanto por televisión como en streaming.

¿Dónde ver los juegos de los Lakers en los Playoffs de la NBA 2026 en TV, online legal y sin interrupciones?

Los partidos del club que viste de púrpura y oro en los venideros playoffs estarán disponibles a través de múltiples plataformas oficiales, las cuales se repasarán a continuación.

Televisión: ESPN/ABC, NBC y NBA TV serán las cadenas televisivas que llevarán las acciones de la postemporada a nivel nacional en inglés, mientras que ESPN narrará para la audiencia en Latinoamérica. De ese modo, los fans de Lakers tendrán que consultar la guía de programación de dichas compañías.

Streaming: Peacock presenta el servicio oficial para los playoffs de 2026 en vivo en suelo norteamericano, al tiempo que Disney+, Amazon Prime Video, NBA League Pass y DAZN se antojan como alternativas de streaming en Latinoamérica, España e incluso alrededor del planeta, incluyendo los desafíos del club de Hollywood.

Otras plataformas online: FuboTV ofrece señal digital con canales deportivos y de transmisión en vivo de la postemporada (según disponibilidad por región), gracias a las emisoras que tienen los derechos.

Los canales para ver a los Lakers en los Playoffs de la NBA en México

El aficionado que radica en México también tiene garantizada una cobertura en la que podrá elegir entre seguir los partidos de Los Angeles ante Houston en televisión o disfrutarlo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Televisión: ESPN goza de la cobertura desde el lugar de los acontecimientos, aunque dicha señal llega por cable.

Streaming: Disney+ (ESPN) con suscripción paga, así como Amazon Prime, siendo esta última la que emitirá todos los cotejos del equipo que entrena JJ Redick en las series de eliminación directa.

¿Cómo ver a los Lakers en los Playoffs de la NBA por Disney+ y ESPN?

Para ver los Playoffs de la NBA desde dispositivos móviles u online por Disney+ o ESPN App, que incluye algunos partidos de los Lakers, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Contratar una suscripción activa de Disney+ que incluya el acceso a contenido deportivo/ESPN en la región correspondiente.

2. Abrir la app de Disney+ o ESPN en cualquier dispositivo (teléfono, tableta, Smart TV).

3. Buscar el evento “NBA” o "NBA Play-In", o navegar hasta la sección de deportes en vivo.

4. Activar la salida de audio en español o inglés, si están disponibles, y disfrutar de la transmisión completa.

¿Cómo descargar la App para ver a los Lakers en los Playoffs de la NBA en el celular?

Para disfrutar de forma legal de los juegos del quinteto angelino en la postemporada de la National Basketball Association en un smartphone o tablet hay que descargar las aplicaciones oficiales. Ya una vez instaladas se debe iniciar sesión con la respectiva cuenta y suscripción vigente, aunado a seleccionar la transmisión en directo de la contienda.

Entre las Apps autorizadas disponibles para los playoffs se encuentran las siguientes:

Peacock: para usuarios en Estados Unidos por App Store (iOS) y Google Play (Android).

Disney+/ESPN App: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

FuboTV: para usuarios según cada región por App Store (iOS) y Google Play (Android).

¿Quiénes narrarán los juegos de los Lakers en los Playoffs de la NBA en español?

La cobertura en español de los Lakers en los playoffs de 2026 dependerá de los canales que emitan sus desafíos; sin embargo, la misma estará a cargo, en líneas generales, de reconocidos narradores, analistas y, en algunos casos, ex jugadores y entrenadores de baloncesto internacional.

ESPN: Leo Montero, Ernesto Jerez, Fabricio Oberto, Andrés Nocioni y Julio Lamas.

Amazon Prime Video México: Álvaro Martín y Carlos "El Coach" Morales.

DAZN/Amazon Prime Video España: Fran Guillén, David Pérez, Edu Salán, Pedro Bonofiglio, Gerard Solé, Javier Carrasco y Pepe Rodríguez.

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