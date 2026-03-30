¿Cómo ver el March Madness en vivo, TV, y streaming?

El March Madness es mucho más que un torneo universitario de baloncesto en la rama femenina y masculina. Es un fenómeno cultural en Estados Unidos el cual paraliza al país durante cada primavera.

Organizado por la NCAA, este campeonato genera un enorme impacto social, comercial y deportivo, pues millones de aficionados rellenan sus brackets, al tiempo que las oficinas de cualquier empresa organizan competiciones internas y las audiencias televisivas alcanzan cifras masivas.

A nivel económico, la Locura de Marzo mueve miles de millones de dólares en derechos televisivos, publicidad y patrocinios. No en vano, grandes marcas invierten en campañas específicas durante estas semanas, mientras que las universidades ganan visibilidad y prestigio.

Ya en lo deportivo, el March Madness es una vitrina clave para futuros talentos que aspiran a llegar a la NBA, especialmente a través del draft, elevando así el nivel competitivo y la atención global.

¿Cómo ver el March Madness 2026 en Estados Unidos?

En suelo estadounidense, los derechos de transmisión del famoso torneo universitario están divididos entre varias cadenas.

El certamen masculino se reparte entre CBS, TBS, TNT y truTV, lo que obliga a los aficionados a combinar diferentes opciones para seguir todos los partidos.

En streaming, las plataformas juegan un papel fundamental. Max (HBO) ofrece los encuentros emitidos por TBS, TNT y truTV, incluyendo las rondas finales. Por su parte, Paramount+ cubre los juegos que se emiten en CBS. Además, la aplicación oficial NCAA March Madness Live permite ver duelos de forma temporal sin coste, aunque posteriormente requiere iniciar sesión con un proveedor de televisión.

¿Dónde ver el torneo femenino?

Por su parte, el campeonato femenino tiene una estructura más centralizada y que se dará a conocer a continuación:

Todos los partidos se pasan a través de los canales de ESPN, incluyendo ABC, ESPN, ESPN2 y ESPNU.

Para quienes prefieren el streaming, ESPN+ reúne la totalidad del torneo en una sola plataforma, facilitando el acceso sin necesidad de cambiar de canal o servicio.

¿Cómo seguir el March Madness fuera de Estados Unidos?

A nivel internacional, la disponibilidad depende de cada región en la que se encuentre el usuario, pero en líneas generales, se puede seguir el anhelado evento.

En España, Movistar Plus+ ha sido tradicionalmente la plataforma encargada de retransmitir los compromisos más relevantes, especialmente desde el Sweet 16 en adelante.

En Latinoamérica, ESPN y Disney+ concentran la mayor parte de la cobertura, tanto del torneo masculino como del femenino.

Mientras tanto, en países europeos como Reino Unido, Alemania o Italia, DAZN suele ofrecer el el March Madness, en algunos casos, incluso sin coste adicional tras el registro.

Consejos para disfrutar del March Madness

Para disfrutar al máximo del mediático certamen de basquetbol universitario, no está de más seguir los siguientes tips:

Muchos aficionados aprovechan los períodos de prueba gratuita de servicios como YouTube TV o FuboTV, especialmente en las rondas finales.

Otra herramienta útil es la función multiview, disponible en algunas plataformas y que permite ver varios desafíos simultáneamente. Esto resulta esencial y muy útil durante el intenso primer fin de semana.

Finalmente, algunos usuarios optan por utilizar VPN para acceder a retransmisiones de otros países. Aunque es una práctica extendida, conviene revisar siempre las condiciones legales de cada servicio antes de utilizarla.

Más contenido de NBA