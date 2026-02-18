¿Cómo los Warriors pueden absorber el contrato de Giannis Antetokounmpo en un cambio?

Giannis Antetokounmpo ratificó su compromiso con los Milwaukee Bucks durante el Fin de Semana de Estrellas, a pesar de los rumores que indicaron que el griego quería salir de la franquicia antes de la fecha límite de cambios.

Al final, los Bucks no encontraron la posibilidad de cambiar a su estrella, ya que los ofrecimientos de otros equipos no estaban acorde a lo que ellos esperaban. Varias organizaciones mostraron interés en el dos veces MVP, incluida la de los Golden State Warriors.

"A día de hoy, estoy comprometido con los Milwaukee Bucks”, dijo Antetokounmpo. “Nunca me oirán decir que no quiero ser un Buck”.

Los Warriors lo intentaron, pero los paquetes de cambio no convencieron a Milwaukee. Después de cerrar la puerta con Antetokounmpo, realizaron un cambio enviando a Jonathan Kuminga y Buddy Hield a los Atlanta Hawks a cambio de Kristaps Porzingis.

Aunque con ese movimiento fortalecieron la pintura del equipo, el objetivo sigue siendo traer a un jugador del calibre de Antetokounmpo, pero eso ya tendrá que ser en la temporada muerta, cuando vuelvan las conversaciones de intercambio.

Pese a haber soltado a Kuminga y Hield en el canje del cierre de mercado, los Warriors todavía tienen una posibilidad, de acuerdo con el analista Yossi Gozlan, de Third Apron.

Draymond Green y Porzingis pueden firmar extensiones, pero lo más probable es que sean utilizados como piezas de cambio.

“Será interesante ver cómo manejan las negociaciones contractuales de Porzingis y Green”, escribió Gozlan. “Ambos pueden extender sus contratos ahora de forma que sigan siendo elegibles para ser traspasados en el verano. Por ejemplo, podrían estructurar sus salarios del primer año para que ambos puedan sumarse y alcanzar el valor de un jugador como Antetokounmpo”.

Green es una leyenda de los Warriors, ganador de cuatro campeonatos junto a Stephen Curry. Sin embargo, su producción ha bajado, ya no es el mismo defensor de temporadas anteriores y no tiene un rol tan protagónico en el equipo dirigido por Steve Kerr.

Sin embargo, ni siquiera esas dos piezas podrían convencer a los Bucks. Los Warriors tendrían que hipotecar sus selecciones en el draft para convencer a Milwaukee de hacer una renovación y entregar a su principal figura, con la que ganaron el campeonato de 2021.

Al griego le quedan dos años de contrato, incluyendo una opción de jugador para la 2027-28. Volverá a ser el tema del verano, pese a que dijo el pasado fin de semana que se quiere quedar en Milwaukee.

