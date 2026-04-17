El consejo de la leyenda de Lakers Pau Gasol a Luka Doncic con miras a los playoffs de la NBA

Pau Gasol, leyenda de la NBA y de Los Angeles Lakers, se pronunció acerca de la situación de Luka Doncic, quien está haciendo todo lo que puede por recuperarse y poder jugar en la serie que afrontará su equipo ante los Houston Rockets en la primera ronda de playoffs.

Doncic viajó a España para someterse a un tratamiento en el viejo continente para tratar una distensión de isquiotibiales de grado 2. El tiempo apremia y todo parece indicar que el base esloveno no estará, al menos, para los primeros encuentros de la serie.

“Aunque, como jugadores, siempre nos esforzamos y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para jugar y estar ahí para nuestro equipo, especialmente durante los momentos más críticos de la temporada. También queremos asegurar que ciertas decisiones no pongan en peligro el bienestar a mediano y largo plazo del propio jugador y, en este caso, dado que Luka es un jugador tan vital, también el del equipo”, dijo Gasol, acerca de Doncic.

Arriesgar su carrera por ayudar a los Lakers en primera ronda no debería ser la decisión más correcta ni para el jugador ni para el equipo. Si llega a jugar ante los Rockets, será porque el cuerpo médico del club dio el visto bueno para su regreso a las canchas.

"Although, as players, we always strive and do everything in our power to play and to be there for our team especially during the most critical moments of the season. We also want to ensure that certain decisions do not jeopardize the medium-to-long-term well-being of the player… pic.twitter.com/KxQ4hRnI9N — Luka Updates (@LukaUpdates) April 16, 2026

Doncic no terminó la temporada regular e incluso no alcanzó los juegos necesarios para optar a los premios de la temporada. Jugó 64 partidos, uno menos que el mínimo que necesitan los jugadores para poder ganar los galardones que cada año entrega la liga. Sin embargo, la NBA hizo una excepción y sí podrá ser elegible a los premios de final de campaña.

El esloveno vivía una temporada digna de MVP y de hecho ganó el segundo campeonato de anotación de su carrera. El base promedió durante la ronda regular 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos, en su primera temporada completa con los Lakers.

A los Lakers no solo les preocupa no contar con Doncic, sino que tampoco tendrán a Austin Reaves, el segundo mejor anotador del equipo. Para contrarrestar a los Rockets, tendrán a un inspirado LeBron James, quien se llevó el premio al Jugador de la Semana en el último lapso de la temporada.

James, quien terminó promediando 25.5 puntos, 11 asistencias, 6.8 rebotes y 2.5 robos en sus últimas cuatro apariciones, tendrá mayores responsabilidades ofensivas en el esquema de JJ Redick, quien tendrá que ajustarse a las bajas que tiene para medirse con Houston.

Más contenido de Luka Doncic