Luka Doncic se pierde el resto de la temporada regular de los Lakers y no sería elegible al MVP

Los Angeles Lakers recibieron este viernes en la noche una pésima noticia: su base estrella, Luka Doncic, será baja por el resto de la temporada regular tras ser diagnosticado con una distensión de grado 2 en los isquiotibiales, lesión que sufrió en el partido del jueves ante el Oklahoma City Thunder y que podría inclusive dejarlo fuera de la carrera por el MVP de la temporada 2025/26.

Shams Charania y Dave McMenamin, de ESPN, informaron que la ausencia de Doncic podría alargarse más allá de la primera ronda de los playoffs, ya que el tiempo de curación de esta lesión podría ir a más allá del mes.

Cabe recordar que antes de esta lesión, Doncic se perdió cuatro partidos en esta misma zafra debido a otra distensión en el isquiotibial izquierdo.

La estrella de los Lakers vive una de sus mejores temporadas en la NBA, promediando 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos. Sin embargo, esta ausencia hará que no alcance el requisito de 65 partidos necesarios para optar a los premios de fin de temporada de la NBA.

De no haber una excepción de marca mayor aprobada por la NBA, Doncic se quedará fuera de la lucha por el premio Jugador Más Valioso, dejando a Shai Gilgeous-Alexander, del Oklahoma City Thunder, y Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, como los favoritos para alzar el trofeo al mejor jugador de la campaña.

Los Angeles Lakers star Luka Doncic is out indefinitely due to a left hamstring injury, sources tell me and @mcten. He will miss the remainder of the regular season and his status is uncertain beyond that. pic.twitter.com/qQTVAfPpWB — Shams Charania (@ShamsCharania) April 3, 2026

Pese a que Doncic no podrá sumar 65 encuentros tras esta fatídica lesión, su agente, Bill Duffy, confía en obtener una excepción, dado que su cliente se perdió dos partidos en diciembre con motivo del nacimiento de su hijo.

"Para asegurar que los increíbles logros de Luka esta temporada reciban el reconocimiento que merecen y que pueda ser considerado para los premios de fin de temporada de la liga, tenemos la intención de solicitar una 'excepción por circunstancias extraordinarias' a la regla de los 65 partidos", declaró Duffy en un comunicado obtenido por Charania.

"Luka se perdió dos partidos esta temporada debido al nacimiento de su segundo hijo en Eslovenia. Su hija nació el 4 de diciembre en otro continente y, sin embargo, él ya estaba de regreso en Estados Unidos compitiendo con su equipo el 6 de diciembre. Luka ha hecho grandes esfuerzos para estar presente con su equipo y con esta liga a lo largo de la temporada. Su campaña, marcada por la ruptura de récords, merece quedar registrada en los libros de historia, a pesar de la desafortunada lesión sufrida anoche y de otras circunstancias extraordinarias. Esperamos colaborar con la NBAPA y con las oficinas de la liga para garantizar un desenlace justo en este asunto", cerró Duffy.

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