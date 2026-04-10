¿Cuándo Luka Doncic volverá de España a Los Angeles Lakers?

La situación de Luka Doncic empieza a generar algo de optimismo dentro de Los Angeles Lakers, pese a que el astro esloveno continúa alejado de la duela por su famosa lesión del tendón de la corva.

Efectivamente, el entrenador del club californiano JJ Redick ofreció una actualización alentadora tras el partido del jueves en el cual sus pupilos vencieron como visitantes a los Golden State Warriors, revelando que el base balcánico se encuentra en buen estado anímico durante su proceso de recuperación en Europa, específicamente en España.

Redick explicó que pudo comunicarse con Doncic antes del regreso del equipo a Los Angeles, destacando que el seis veces All Star mantiene una actitud positiva mientras sigue su rehabilitación. Luka había recibido autorización tanto del cuerpo médico como de la franquicia para viajar al viejo continente y someterse a un tratamiento especializado que acelere su retorno a la actividad.

After consultation with Lakers doctors and his own medical team, Luka Doncic will seek specialized medical treatment in Europe on his Grade 2 left hamstring in an attempt to expedite his return to play, agent Bill Duffy of WME Basketball tells me and @mcten. pic.twitter.com/qutILIxzMK — Shams Charania (@ShamsCharania) April 6, 2026

Hay que recordar que su problema físico resultó ser una distensión de grado 2 en la citada zona posterior de la pierna izquierda, sufrida en la derrota del pasado 2 de abril ante el Oklahoma City Thunder. A raíz de la lesión, el estelar anotador ya fue descartado para lo que resta de temporada regular, aunado a dejar en suspenso su disponibilidad para el inicio de los Playoffs de la NBA.

Claro está, diversos reportes apuntan a que el ex Dallas Mavericks podría reincorporarse a la concentración de los Lakers para el inicio de la primera ronda de la mediática fase de postemporada, que arranca el 18 de abril, aunque eso no significa que esté disponible para uniformarse y saltar al tabloncillo. Además de Doncic, el escolta titular Austin Reaves, quien sufre molestias en el oblicuo, no regresará en lo que resta de zafra clasificatoria, mientras que LeBron James está jugando con dolores en su pie.

La entidad angelina aseguró su presencia en los playoffs y actualmente posee récord de 51-29, ubicándose en la cuarta posición de la Conferencia Oeste, igualada con Houston Rockets, pero ganándole el desempate por haber superado a los texanos en la serie particular. De igual forma, los de Redick todavía conservan opciones de escalar al tercer puesto, en manos de los Denver Nuggets, quienes disfrutan de una leve ventaja de un cotejo.

Sin dudas, la posible evolución de Luka Doncic será un factor decisivo para las aspiraciones de los Lakers en la lucha por el anillo de NBA.

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