¿Contra qué equipo jugarán Los Angeles Lakers la primera ronda de los playoffs de 2026?

Los Angeles Lakers ya conocen su destino en la primera ronda de los Playoffs de la NBA 2026. A pesar de haber atravesado una fase regular con algunos altibajos, básicamente debido a los múltiples problemas físicos de sus principales figuras, Luka Doncic, LeBron James y Austin Reaves, el popular elenco californiano logró recomponerse en el mes y medio final del calendario, lo que le valió para culminar en la cuarta posición de la hostil Conferencia Oeste y asegurar la localía en la primera ronda.

El cuerpo técnico que encabeza JJ Redick apostó por una rotación más amplia en las semanas recientes, también forzado por los problemas de salud de Luka, AR15 y el experimentado base Marcus Smart.

De hecho, la resiliencia mostrada por los de púrpura y oro resultó clave para sostenerse en la parte alta del Oeste dentro de una campaña muy competitiva, al margen de que, en caso de avanzar a las segunda etapa, su rival probablemente será Oklahoma City Thunder (si gana al dueño de la octava siembra, que saldrá del Play-In), el mejor equipo de la contienda y actual campeón defensor de la misma.

Por otro lado, el contrincante de los Lakers en una primera ronda de playoffs que comienza el sábado serán los Houston Rockets, franquicia que llega con una de las nóminas más talentosas y profundas de toda la liga, argumento que invita a pensar que dicha serie puede convertirse en una de las mejores al inicio de la postemporada.

¿Cómo quedó la serie particular entre Lakers y Rockets?

A lo largo de la zafra regular, Los Angeles y Houston intercambiaron victorias, aunque, finalmente, fueron los de Hollywood quienes se llevaron el cara a cara particular 2-1.

Es cierto que la divisa texana ganó en el Crypto.com Arena durante el Día de Navidad, el 25 de diciembre, 119-96; no obstante, los californianos aprovecharon un pletórico marzo en el que dejaron foja de 15-2, para llevarse el enfrentamiento directo, gracias a las victorias corridas, y a domicilio, contra los espaciales, 100-92 y 124-116, entre el 16 y el 18 de dicho mes.

¿Qué equipo tiene mejor nómina: Lakers o Rockets?

En términos de talento puro, se trata de dos de las franquicias de enorme potencial, aunque los Rockets cuentan con un roster más joven, a excepción de Kevin Durant, y atlético, con gran proyección. Sin embargo, los Lakers poseen mayor experiencia de postemporada y jugadores acostumbrados a escenarios de alta presión, en especial King James, Smart, Deandre Ayton y, si llega a recuperar a tiempo, Doncic.

Claro está, Houston parece cerca de consolidar un núcleo prometedor, junto a la presencia del legendario Durant y los experimentados Steve Adams y Dorian Finney-Smith, para dar el golpe, incluso en estos playoffs, tomando en cuenta la también presencia del turco Alperen Şengün, quizás el mejor centro joven de la NBA, y los ascendentes Jabari Smith Jr., Amen Thompson y Reed Sheppard.

De ese modo, se puede concluir que el coach Ime Udoka goza con una plantilla más profunda que Redick, al menos sobre el papel.

¿Quién es el favorito en la primera ronda de los playoffs entre Lakers y Rockets?

Los Rockets quizás tengan ventaja física, de ritmo y profundidad, pero los Lakers parten con la localía y la teórica mayor experiencia, al margen de que las incógnitas sobre el físico de Doncic y Reaves le quitan muchas opciones de avanzar a semifinales de conferencia. En otras palabras, ahora mismo los texanos son favoritos para pasar a segunda ronda.

¿Jugarán Luka Doncic y Austin Reaves en la primera ronda de los playoffs ante los Rockets?

El elitista base esloveno y el preponderante escolta serán las grandes incógnitas a despejar de la nómina de Lakers en esta primera serie de playoffs.

Ambas luminarias se perdieron los últimos compromisos del club californiano por lesiones en el tendón de la corva y el oblicuo, respectivamente, así que difícilmente sean reactivados en algunos de los primeros dos desafíos de la serie. Eso sí, varios medios estadounidenses aseguran que Luka y Reaves serán forzados a partir del Juego 3.

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