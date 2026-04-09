El contrato que absorberían los Boston Celtics si adquieren a Giannis Antetokounmpo

Los Boston Celtics parecen sumarse al poderoso grupo de franquicias interesadas en explorar un posible cambio en el que reciban a Giannis Antetokounmpo el próximo verano.

El periodista Sam Amick ratificó que, dentro de la NBA, la organización de Massachusetts es considerada una candidata legítima para negociar con los Milwaukee Bucks por el estelar ala-pívot griego, quien está enfrentado a su propio club por temas extradeportivos.

En efecto, el posible interés de los Celtics no surge de manera aislada, ya que el panorama de los Bucks ha dado señales de inestabilidad recientemente, aunado a que el propio Antetokounmpo ha dejado entrever cierta admiración por la cultura de los bostonianos, tal y como lo hizo saber al diario Milwaukee Journal Sentinel. A esto se suman las citadas tensiones entre el dos veces MVP de la liga y la entidad en cuestión.

Asimismo, desde ESPN se informó meses atrás que tanto Giannis como la franquicia de Wisconsin podrían reevaluar el futuro en conjunto durante la próxima temporada baja, escenario que abre la puerta a negociaciones, en especial si en las oficinas del Fiserv Forum consideran que existe riesgo real de perder al probable mejor jugador de su historia sin recibir nada a cambio.

The Boston Celtics are known to have interest in Giannis Antetokounmpo and could be a potential landing spot, per @sam_amick



“Even the Celtics, who have the ‘Two Jays’ back now and look fully capable of winning it all, are known to have interest and are discussed in league… pic.twitter.com/PaCqfidyPn — NBACentral (@TheDunkCentral) April 8, 2026

En el plano contractual, The Greek Freak mantiene un acuerdo vigente hasta 2028, con un monto de 120.1 millones de dólares por cobrar, tras la actual contienda. Sin embargo, el detalle clave es la opción que posee para salir del mismo en 2027, renunciando a 62.7 millones para convertirse en agente libre y conseguir un pacto más alto aún. Esta condición introduce un elemento de riesgo para cualquier equipo interesado, que debería evaluar cuidadosamente el costo de adquirir al heleno mediante un traspaso.

Claro está, si Boston lograra concretar la operación, el impacto sería inmediato, dado que uniría a Antetokounmpo con Jayson Tatum y, quizás, Jaylen Brown (si no es parte del retorno a Milwaukee), convirtiendo a los Celtics en los máximos aspirantes a dominar la Conferencia Este y competir seriamente por otro anillo de NBA.

Por otro lado, el MVP de las Finales de 2021 ya ha construido un legado notable en la competición norteamericana, tanto que promedia 24.1 puntos y 9.9 rebotes en 13 ejercicios, aunado a, también, 10 selecciones al All-Star, nueve al All-NBA y cinco al All-Defensive, sin contar con que quedó elegido en el Equipo de los 75 Aniversarios de la liga. De igual forma, posee 27.6 unidades con 9.8 tableros y 62.4% de campo en esta 2025/2026, aunque en "apenas" 36 desafíos motivado a problemas físicos.

Más contenido de Giannis Antetokounmpo