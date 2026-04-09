El quinteto titular de los Boston Celtics si adquieren a Giannis Antetokounmpo

El rumor no es menor, y mucho menos cuando involucra a una superestrella de la NBA en plena vigencia y del calibre de Gianis Antetokounmpo, ahora vinculado a los Boston Celtics.

Es que el periodista Sam Amick reveló recientemente que la tradicional divisa verde es vista dentro de la liga como candidata seria a hacerse con los servicios del astro griego en un eventual cambio con Milwaukee Bucks en verano.

De hecho, la información no surge de la nada, ya que el contexto contractual y deportivo del estelar ala-pívot empieza a generar presión real sobre la franquicia de Wisconsin. Giannis tiene acuerdo firmado hasta 2028, con 120.1 millones de dólares por cobrar a partir de la próxima justa; sin embargo, existe una opción que le da la posibilidad de salirse del mismo en 2027, renunciando a 62.7 millones para probar la agencia libre.

Semejante escenario, sumado a reportes de una relación desgastada entre jugador y equipo, obligaría a Milwaukee a tomar decisiones drásticas antes de que su gran activo pierda valor en el mercado, lo que se traduce en aceptar una hipotética oferta procedente de Boston, la cual estaría formada por el también All Star, Jaylen Brown, y el novato español Hugo González, más una o dos futuras selecciones del draft, incluyendo una de primera ronda.

De ese modo, se mencionará el que podría ser el quinteto titular de los Celtics para la 2026/2027 si adquiere al doble MVP de la ronda regular en la National Basketball Association, mismo que combinaría talento con mucha funcionalidad.

1. Payton Pritchard | Base armador

El Sexto Hombre de la 2024/2025 accionaría de entrada en los esquemas del entrenador en jefe Joe Mazzulla durante la venidera campaña, en pro de aportar su ya tradicional energía, ritmo y rápida toma de decisiones, aunado a su eficacia desde el perímetro.



Pritchard no es el armador tradicional dominante, pero en un equipo con múltiples generadores de juego y estrellas, su rol se simplifica: abrir la cancha, mover el balón y castigar el triple abierto. Incluso, con el Greek Freak y Tatum atrayendo defensas, su tiro exterior cobraría todavía más relevancia.

2. Derrick White | Escolta

El ex San Antonio Spurs es el pegamento perfecto dentro de la organización del TD Garden, dado que defiende como pocos, corta, distribuye y no necesita volumen para influir.



Su versatilidad lo convierte en un socio ideal para basquetbolistas elitistas, por lo que continuaría asumiendo responsabilidades clave en el retroceso, liberando a otros para concentrarse en ataque, igual que a la hora de producir puntos en el costado opuesto.

3. Jayson Tatum | Alero

Quien ha sido incluido en el Primer Equipo de la NBA en las anteriores cuatro zafras volvería a su rol natural de alero bajo, asumiendo que Jaylen Brown se marcharía a los Bucks en el canje de Antetokounmpo.



Por si fuera poco, la hipotética llegada de Giannis no lo desplazaría, sino lo potenciaría, sabiendo que en unos meses deberá estar recuperado en un 100% de su delicada operación del tendón de Aquiles, así que, con menos presión para cargar a los Celtics a otro anillo, y formando dupla imparable con el heleno, JT se encaminaría a seguir causando impacto en la duela.

4. Giannis Antetokounmpo | Ala pívot

Compartiendo protagonismo con Tatum, el seleccionado a 10 All Star arrastraría a Boston su dominio físico, transición, defensa élite y facilidad de acabar con la pintura, para la causa de la franquicia de mayor éxito en la competición estadounidense.



Asimismo, el coach Mazzulla se daría banquete recibiendo a su nueva estrella, quien elevaría todavía más el nivel de la protección del aro en los dibujos tácticos.

5. Neemias Queta | Centro

El gigante portugués responde a una lógica estratégica: tamaño, defensa del poste bajo y juego sin balón, puesto que no necesita protagonismo ofensivo, pero sí disciplina en el otro lado y exhibir sus facultades al momento de ejecutar el pick and roll en ataque.



De nuevo, su papel sería complementario, sin brillar, pero lleno de eficacia y pragmatismo para unos Celtics que ocuparían la cima de favoritismo en la Conferencia Este.

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