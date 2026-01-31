Lakers se suman a los candidatos a negociar con los Bucks por Giannis Antetokounmpo

Los Angeles Lakers se suman a la larga lista de equipos que están buscando los servicios del griego Giannis Antetokounmpo antes de la fecha límite de cambios en la NBA. El ala-pívot parece ya haber cumplido un ciclo con los Milwaukee Bucks y está buscando salir del club en esta temporada.

Howard Beck, insider de la NBA, dijo que los Lakers son un equipo que hay que tomarlo en cuenta para obtener al interno europeo. "Me dijeron recientemente que los Lakers eran candidatos, pero hay muchos equipos involucrados", dijo Beck.

Los Lakers tendrían que entregar a jugadores estelares para poder convencer a los Bucks de soltar a su máxima estrella. No tienen selecciones interesantes del próximo Draft, así que el paquete de cambio a ofrecer tendría que ser llamativo.

Muchos analistas piensan que Austin Reaves, quien está en la lista de lesionados en estos momentos, podría estar involcrado en la transacción junto con otros jugadores. Es un escolta joven, con mucha proyección, que encajaría bien en el plan a futuro de los Bucks.

A sus 31 años de edad, el griego sigue siendo una de las máximas figuras de la NBA. Tiene promedios de 28 puntos, 10 rebotes y 5.6 asistencias en 30 partidos esta temporada.

En una reciente derrota ante el Oklahoma City Thunder en la que Giannis participó, el ala-pívot criticó la actitud del equipo, considerando que este año no tenían la química de temporadas anteriores. Esto abrió las puertas a las especulaciones sobre una posible salida del equipo.

La situación del club también ayuda a pensar de que Giannis terminará la temporada con otro equipo. Actualmente los Bucks están ubicados en la posición 12 de la Conferencia del Este, con récord de 18 victorias y 28 derrotas.

Lejos está este equipo del que consiguió el título en el 2021, con Antetokounmpo en plan estelar. La lesión de Damian Lillard trastocó los planes de los Bucks y terminó con un regreso del base a los Portland Trail Blazers, sin poder cumplir todas las metas que tenía con Giannis en los Bucks.

El capítulo del griego en Milwaukee parece estar cerca de terminar y su llegada al Oeste con los Lakers le daría una motivación extra para buscar el campeonato. Un tridente conformado por Luka Doncic, LeBron James y Giannis Antetokounmpo le colocaría al conjunto dirigido por JJ Redick una etiqueta de favorito para levantar el título este mismo año.

