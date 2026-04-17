El contrato que podrían ofrecerle Warriors y Cavaliers a LeBron James en la agencia libre

El futuro de LeBron James vuelve a ser uno de los grandes temas de la NBA, incluso mientras Los Angeles Lakers se preparan para su serie de primera ronda de playoffs ante Houston Rockets.

A sus 41 años, el debate ya no gira en torno al rendimiento del legendario alero, que sigue siendo de primera línea (20.9 puntos con 6.1rebotes y 7.2 asistencias en la finalizada ronda regular), sino sobre dónde jugará en la 2026/2027 o si optará por el retiro.

El máximo anotador histórico de la liga será agente libre sin restricciones en verano, tras haber ejercido su opción para esta 2025/2026 por 52.6 millones de dólares. Desde entonces, han surgido tres escenarios principales: continuar en Los Angeles, regresar a los Cleveland Cavaliers para una tercera etapa o protagonizar un movimiento inesperado hacia los Golden State Warriors de Stephen Curry.

Cleveland aparece como la opción más sentimental al ser la franquicia que vio debutar al propio James, así que estaría abierta a una nueva etapa, especialmente considerando su actual núcleo joven y competitivo. Por ende, un eventual regreso permitiría a LeBron cerrar su carrera en casa mientras lucha por otro anillo; sin embargo, el principal obstáculo es económico, dado que los Cavs tienen poco margen salarial.

The Warriors and Cavaliers are reportedly only willing to offer LeBron James the MLE or a minimum contract, per Brian Windhorst. pic.twitter.com/1ulGj7LZx4 — NBACentral (@TheDunkCentral) April 16, 2026

Por otro lado, Golden State emerge de candidato sorpresa. Figuras clave como Curry y Draymond Green han mostrado interés en reclutar al invitado a 22 All Star, lo que alimenta la idea de una dupla histórica junto al mismo Steph. No obstante, también existen dudas sobre el encaje deportivo y el rol que asumiría el Rey en un equipo que aún gira en torno a su mítico base.

A raíz de estos escenarios, el periodista Brian Windhorst señaló que tanto Cavaliers como Warriors sólo considerarían incorporar a LBJ mediante contratos reducidos, ya sea la excepción de nivel medio o hasta el salario mínimo para veteranos.

Claro está, los Lakers mantienen ventaja financiera para retener a su MVP de las Finales de 2020. La organización de Hollywood podría ofrecerle un contrato corto y flexible, aunque su enfoque parece inclinarse hacia el futuro, con activos del calibre de Luka Doncic y Austin Reaves en plan de pilares.

La decisión final dependerá de una combinación de factores: competitividad; dinero y legado. Como ha reiterado su entorno, la prioridad de King James es clara: encontrar una situación que le permita pelear por su quinto campeonato antes de cerrar una de las trayectorias más emblemáticas en la historia del baloncesto.

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