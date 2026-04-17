¿Qué contrato pueden darle los Lakers a LeBron James para que se retire en el equipo?

El desenlace de la carrera de LeBron James sigue sin resolverse, pero ya no se descarta que su historia continúe ligada a Los Angeles Lakers hasta el final.

Aunque no existe una decisión oficial, cada vez toma más fuerza la idea de que ambas partes estén dispuestas a extender su relación en Hollywood al menos hasta 2027, cuando el astro cumpliría 42 años.

Según el periodista Jake Fischer, tanto los Lakers como el entorno cercano de James, liderado por la agencia Klutch Sports, consideran viable mantener abierta esta asociación en el mediano plazo.

"Los Lakers y el equipo de LeBron estarían encantados de mantener abierta la posibilidad de que esta colaboración en Los Angeles continúe. Creo que definitivamente no descartan la posibilidad de que James juegue su última temporada en 2026/2027 con los Lakers".

En el plano contractual, el tradicional equipo californiano podría satisfacer una eventual exigencia del Rey, de un pacto máximo por un año, cercano a los 50 millones de dólares. Sin embargo y considerando que también entraría en escena un acuerdo mínimo de veterano, cortesía de entre 2.5 y 3.5 millones, el escenario probable apunta a uno de mayor equilibro, con cifras entre $25.000.000 y $35.000.000, mismas que permitirían a la gerencia reforzar el roster y asegurar la continuidad de piezas clave de la talla de Austin Reaves, quien probará la agencia libre.

Pese a este panorama favorable, el futuro del cuatro veces campeón de la NBA aún no está completamente definido. En los últimos meses han surgido múltiples versiones que lo vinculan con un posible regreso a los Cleveland Cavaliers, franquicia donde inició su carrera y con la que conquistó el histórico anillo de 2016; mientras que tampoco se descarta un movimiento hacia Golden State Warriors, lo que implicaría compartir vestuario con su antiguo némesis, Stephen Curry.

De igual forma, James continúa desafiando el paso del tiempo con un rendimiento elitista en su zafra número 23, al punto que fue distinguido con su premio número 70 como Jugador de la Semana en el Oeste durante el último periplo de la regular, reafirmando su influencia en unos Lakers que finalizaron cuartos en dicha conferencia y arrancarán los playoffs de locales frente a Houston Rockets, este sábado.

De mantener su elevado nivel de producción, el cierre de la trayectoria del Rey promete seguir como uno de los focos principales de atención en la NBA en los próximos meses, sea en Los Angeles, su vuelta a Cleveland o una eventual junta a tiempo completo, y de "PlayStation", con Curry.

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