El contrato que pueden ofrecerle los Cleveland Cavaliers a LeBron James

Los rumores sobre el regreso de LeBron James a los Cleveland Cavaliers en lo que sería su temporada de retiro de la NBA son cada vez más fuertes. Pero para que esto suceda, El Rey tiene que decidir salir de Los Angeles Lakers - que lo quieren de vuelta - y aceptar que su salario será muy por debajo del que tiene esta temporada en Hollywood.

Brian Windhorst, de ESPN, informó este miércoles que los Cavaliers sólo están dispuestos a ofrecerle el contrato mínimo a James, el cual, debido a sus años de servicio en la NBA sería de alrededor de 3.6 millones de dólares, según la escala actual de la liga.

Este será un condicionante importante para James, quien está ganando 52.6 millones de dólares esta temporada después de acordar por dos años y 101.3 millones de dólares en 2024 con los Lakers.

Cabe recordar que los Lakers quieren que James se retire en Los Angeles, pero no a cualquier precio. Le darán un acuerdo a la baja con el objetivo de reforzar de mejor manera el roster, quizás yendo por la estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, en el mercado de cambios de verano.

The Cavaliers are only able to offer LeBron James a minimum contract, per @WindhorstESPN



(Via @ESPNCleveland ) pic.twitter.com/EwoVerLCMt — NBACentral (@TheDunkCentral) February 18, 2026

"Sólo quiero vivir... cuando lo sepa, ustedes lo sabrán", dijo James en rueda de prensa el pasado domingo sobre cuáles son sus planes de cara a la campaña 2026/2027 de la NBA. "No tengo idea qué haré", aseguró.

Pese a los rumores que hay con su posible retiro, Joe Vardon, de The Athletic, informó que fuentes cercanas a LeBron ven a los Cavaliers como el "destino lógico" de James en la agencia libre que se avecina.

“LeBron James será agente libre este verano y si decide jugar una 24ª temporada en la NBA, fuentes cercanas a él afirman que Cleveland sería un destino lógico. Su salario no se acercaría a los 52.6 millones de dólares que gana actualmente en Los Angeles, pero a sus 41 años es consciente de la realidad del mercado a la que se enfrenta si decide prolongar su carrera", dijo Vardon.

LeBron tiene promedios de 22 puntos por partido, con 5.8 rebotes, 7.1 asistencias, 50.2% en tiros de campo, 30.5% en triples y 74.6% en tiros libres. Ir a Cleveland para un "último baile" en un equipo competitivo será una movida inteligente para su entorno, no obstante, el sueldo que le pueden dar los Cavs también será clave en su decisión.

Más noticias sobre LeBron James