LeBron James sobre sus planes para la próxima temporada: "Sólo quiero vivir"

LeBron James se presentó en el Juego de Estrellas de la NBA de 2026 para hacer historia con su participación número 22, además de asegurar que desconoce qué hará la próxima temporada.

El Rey aún medita su retiro de la máxima competición del baloncesto, así como abandonar a los Lakers en busca de un "último baile" en equipos como los Cleveland Cavaliers o Golden State Warriors.

"Sólo quiero vivir... cuando lo sepa, ustedes lo sabrán", dijo James en rueda de prensa este domingo sobre cuáles son sus planes de cara a la campaña 2026/2027 de la NBA. "No tengo idea qué haré", aseguró.

Pese a los rumores que hay con su posible retiro, Joe Vardon, de The Athletic, informó que fuentes cercanas a LeBron ven a los Cleveland Cavaliers como el "destino lógico" de James en la agencia libre que se avecina, esto tras saber que los Lakers le pondrán la condición de devengar un salario a la baja si quiere volver, esto con el objetivo de armar un mejor equipo y competir por el campeonato de la liga.

“LeBron James será agente libre este verano y si decide jugar una 24ª temporada en la NBA, fuentes cercanas a él afirman que Cleveland sería un destino lógico. Su salario no se acercaría a los 52.6 millones de dólares que gana actualmente en Los Angeles, pero a sus 41 años es consciente de la realidad del mercado a la que se enfrenta si decide prolongar su carrera", dijo Vardon.

LeBron on if he plans to play next season:



"I just want to live... when I know, you guys will know."



(Via @NBA) pic.twitter.com/xPKXcIdCB3 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 15, 2026

James está ganando 52.6 millones de dólares esta temporada después de acordar por dos años y 101.3 millones de dólares en 2024, y se especula que ya tendría un pie fuera de Los Angeles, teniendo como meta emocional volver a los Cavaliers para retirarse con el equipo de sus amores.

LeBron tiene promedios de 22 puntos por partido, con 5.8 rebotes, 7.1 asistencias, 50.2% en tiros de campo, 30.5% en triples y 74.6% en tiros libres.

“Solo trato de asimilarlo todo, de no dar por sentado ningún momento”, dijo James a la prensa hace algunas semanas. “Porque podría ser mi última temporada. Obviamente no he tomado una decisión sobre el futuro, pero muy bien podría serlo”, agregó.

“Obviamente, la pregunta aparece más y el pensamiento se mete más en mi mente a los 41 años sobre cuándo será el final y dónde está la línea de meta para terminar esto”, prosiguió James. “Pero el impulso es ver cuánto jugo más puedo sacarle a esta naranja”.

Más noticias sobre LeBron James