Cooper Flagg iguala marca de Michael Jordan con su temporada con los Dallas Mavericks

Cooper Flagg, principal candidato al Novato del Año de la NBA, terminó una temporada de ensueño con los Dallas Mavericks. El alero lideró al equipo en varias categorías ofensivas, algo que no sucedía en la liga desde hace muchos años.

Flagg aprovechó la ausencia de una estrella de peso en la rotación de los Mavericks, tras la salida de Anthony Davis del equipo. Aunque todavía le falta para calzar los zapatos de Luka Doncic en la franquicia, hay grandes esperanzas de lo que pueda hacer Dallas con este jugador.

Desde que Michael Jordan lo hizo en su temporada de novato, un jugador de primer año, como es el caso de Flagg, no había liderado a su equipo en puntos, rebotes, asistencias y robos.

El alero terminó la temporada con 21.0 puntos, 6.7 rebotes, 4.5 asistencias y 1.2 robos. Culminó su primer año en la liga con porcentajes de 29% desde los tres puntos, 51% en dobles y 82% en libres.

En la temporada 1984-1985, Jordan sorprendió a la liga al promediar 28.2 puntos, 6.5 rebotes, 5.9 asistencias y 2.4 robos por partido, para liderar todas las estadísticas de los Chicago Bulls.

Cooper Flagg this season:



— Led Mavs in PTS

— Led Mavs in REB

— Led Mavs in AST

— Led Mavs in STL



The first rookie to lead his team in all four categories since MJ. pic.twitter.com/NpLm8GDOnK — StatMuse (@statmuse) April 13, 2026

El nativo de Maine, apenas tiene 19 años y ya se rodea con las estrellas de la liga, gracias a su producción ofensiva. El alumno de la universidad de Duke fue el primer pick del Draft de la NBA en el 2025 y está demostrando que no se equivocaron con su elección.

Kon Knueppel, de los Charlotte Hornets, es el otro jugador de primer año que puede aspirar al premio al mejor recluta de la liga. El novato terminó con 42.5% en efectividad desde la larga distancia, promediando 18.5 puntos por juego, con 5.3 rebotes y 3.4 asistencias, con 54% en dobles y 86% en tiros libres. Lideró la NBA en triples convertidos con 273 y esa puede ser su carta para vencer a Flagg.

Flagg estuvo en una tarea distinta a la que venía haciendo en su etapa colegial y universitaria. Ante la lesión de Kyrie Irving, quien se perdió toda la temporada, el novato tuvo que jugar como base buena parte del año y superó con una nota positiva las expectativas.

Flagg estableció el récord de anotación para un novato al encestar 49 puntos con 10 rebotes en una dura derrota 123-121 ante Charlotte. En ese mismo partido, el otro candidato al Novato del Año, Knueppel, terminó con 35 unidades.

Knueppel y Flagg le dieron un aliciente de juventud a la recién finalizada ronda regular de la NBA. Ambas figuras tocan la puerta de viejas glorias de la liga. El futuro parece esta en buenas manos.

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