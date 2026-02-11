¿Cuál es el diseño de los nuevos uniformes del Juego de Estrellas de la NBA?

Los uniformes de los Juegos de Estrellas de la NBA suelen ser piezas coleccionables, algo único para los amantes del baloncesto. Desde varias semanas antes del evento se colocan a la venta todas las indumentarias oficiales y en este 2026 hay varios modelos.

El formato del 2026 establece una competencia entre tres equipos, por lo que estarán a la venta tres uniformes distintos. El primer equipo es el USA Stripes (Barras), el USA Stars (Estrellas) y el Team World (Equipo Mundo).

En esta ocasión, el comisionado de la NBA, Adam Silver, ha querido posicionar a la liga como un campeonato internacional, intentando atraer una audiencia mundial. Es por ello que se creó este formato que incluye a un equipo de jugadores no nacidos en los Estados Unidos.

Para el Juego de Estrellas 2026, que se disputará el domingo 15 de febrero en Los Angeles, podríamos tener una camiseta histórica, ya que muchos piensan que será la última vez que LeBron James participe en este evento.

Es por ello que los aficionados deben estar muy atentos a los sitios oficiales de la NBA para adquirir esta camiseta histórica, de un jugador que ha participado en 21 oportunidades en este encuentro.

A continuación, detallamos los tres uniformes que se utilizarán en la edición 2026 del All Star Game.

1. USA Stripes

Los uniformes tienen una versión distintiva de la bandera de los Estados Unidos. El color base será el azul, que hace referencia a las franjas de la bandera del país. Rinde homenaje a todos los héroes de guerra de la nación americana y será un uniforme especial porque lo llevarán dos íconos del baloncesto en Estados Unidos, como LeBron James y Stephen Curry. Tendrá barras blancas tanto en la camiseta como en el short y es muy llamativo su diseño. Es considerado uno de los mejores en los últimos años del All Star Game.

2. USA Stars

Carmelo Anthony, Tracy McGrady y Vince Carter presentaron los uniformes del All Star Game. En el caso del equipo USA Stars, llevarán un rojo vibrante como su color principal, que se asemeja con uniformes del Juego de las Estrellas de la década de los 90. Tendrán siluetas de estrellas azules, tanto en la camiseta como en el short. Lo llevarán las figuras jovenes de la liga, llamadas a ser el futuro de la NBA. Anthony Edwards y Tyrese Maxey serán algunos de los estelares que portarán estos uniformes.

3. Team World

El equipo del mundo tendrá un uniforme bastante llamativo, que esperan que sea uno de los más vendidos. Incluye franjas de color azul y blanco por los lados y predomina el blanco en todo el uniforme. De acuerdo con la explicación de la NBA, predominan estos colores para simbolizar la inmensidad de la tierra y el mar. Luka Doncic y Nikola Jokic, dos figuras importantes en la liga, llevarán estos uniformes. Cada uniforme mostrará la bandera del país del nacimiento del jugador. Es decir, en el caso de Donci llevará la de Eslovenia y en el caso de Jokic la de Serbia.

