¿Cuál es el historial de playoffs entre Los Angeles Lakers y Oklahoma City Thunder?

El Oklahoma City Thunder pasó de ser una franquicia que apenas competía en la liga a ser el equipo a vencer en la NBA. Llevan tres temporadas consiguiendo el mejor récord de la Conferencia Oeste y parten como favoritos para derrotar a los Lakers en las Semifinales de Conferencia.

El historial entre ambos conjuntos en playoffs es rico, tomando en cuenta cuando la franquicia estaba en Seattle bajo el nombre de SuperSonics. De hecho, muchos lo consideran como un clásico del Oeste, aunque el dominio de los Lakers ha sido notable.

El entrenador de los Lakers, JJ Redick, considera que al Thunder hay que colocarlo en la bolsa de los mejores conjuntos en la historia de la NBA, junto con los Chicago Bulls de 1990 y los Golden State Warriors de 2010.

“Vimos una estadística en nuestra reunión matutina esta mañana, como equipos que han tenido dos o más calificaciones netas mejores consecutivas o incluso más que eso, 10 o más en temporadas consecutivas”, dijo Redick. “Estás hablando de los Bulls del 95-96, los Bulls del 96-97 y los Warriors del 2015-17. Literalmente estás hablando de dos de los mejores equipos de todos los tiempos".

¿Cómo está el balance general en duelos de playoffs entre el Thunder y los Lakers?

El dominio de los Lakers ha sido importante, con 26 triunfos y 15 derrotas en postemporada. En cuanto a series se refiere, los Lakers han ganado 6 y el Thunder (o Supersonics) han ganado 3.

La última vez que se enfrentaron fue en 2012, en las Semifinales de Conferencia, con un resultado rotundo para Oklahoma. En esa ocasión, vencieron 4-1 a los californianos. La última vez que los Lakers le ganaron una serie al Thunder fue en 2010, en primera ronda, con balance de 4-2.

¿Cómo quedó la serie particular de la temporada 2025-2026 entre Lakers y Thunder?

El historial en la temporada entre ambos equipos favorece notablemente al Thunder, un equipo que ganó, y por amplia diferencia, a los Lakers en los cuatro encuentros en los que se enfrentaron durante la ronda regular.

Tres de las cuatro victorias del Thunder contra los Lakers fueron por 29 puntos o más, una señal de que será muy complicado para el equipo de Los Angeles mantenerse competitivos ante uno de los mejores equipos de la liga.

Juego 1 de ronda regular: Thunder 121 - 92 Lakers. Shai Gilgeous-Alexander lideró a los Thunder con 30 puntos en la victoria en Oklahoma el 12 de noviembre de 2025.

Juego 2 de ronda regular: Lakers 110-119 Thunder. Jalen Williams lideró la victoria de Oklahoma en Los Angeles el 9 de febrero.

Juego 3 de ronda regular: Thunder 139-96 Lakers. Shai Gilgeous-Alexander terminó con 28 puntos en la victoria en el Paycom Center el 2 de abril.

Juego 4 de ronda regular: Lakers 87-123 Thunder. Shai Gilgeous-Alexander lideró a OKC con 25 puntos y ocho asistencias, en el Crypto.com Arena de Los Angeles el 7 de abril.

Enfrentamientos en playoffs del Thunder y los Lakers

Año Ronda Ganador Resultado 2012 Semifinales de Conferencia Thunder 4-1 2010 Primera Ronda Lakers 4-2 1998 Semifinales de Conferencia Lakers 4-1 1995 Primera Ronda Lakers 3-1 1989 Semifinales de Conferencia Lakers 4-0 1987 Finales de Conferencia Lakers 4-0 1980 Finales de Conferencia Lakers 4-0 1979 Finales de Conferencia Supersonics 4-1 1978 Semifinales de Conferencia Supersonics 4-2

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