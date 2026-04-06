¿Por qué Luka Doncic viaja a Europa para tratar su lesión y no se queda en Estados Unidos con Lakers?

La actualidad de Los Angeles Lakers gira en torno a la recuperación de Luka Doncic, cuya lesión lo marginará del resto de la temporada regular de la NBA, así que mantiene en vilo al club californiano de cara a los playoffs.

De hecho, diversos medios reportaron que el estelar base esloveno ha decidido viajar a Europa con el objetivo de acelerar su regreso a la duela, tras sufrir la distensión de grado 2 en el tendón de la corva de la pierna izquierda en medio del compromiso del pasado jueves ante Oklahoma City Thunder.

El plan del seis veces All Star contempla someterse a un tratamiento médico especializado y basado en terapias con células madre, mismas que presentan un marco regulatorio más flexible en Europa que en Estados Unidos. Según el doctor y especialista en medicina deportiva, Evan Jeffries, este tipo de procedimiento busca reducir la inflamación y estimular la regeneración del tejido muscular, lo que podría acortar los tiempos de recuperación habituales.

¿Por qué Luka Doncic viaja a Europa?



Según el Dr Jesse Morse que es especialista en lesiones deportivas, explica que va a recibir tratamientos avanzados con células madre de alto nivel, tejido placentario, exosomas y terapias regenerativas que en EE.UU. no están permitidas



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Jeffries agregó que el posible impacto de este tratamiento alternativo permitiría a Doncic retornar más rápido de lo previsto, factor que beneficiaría a los Lakers en la postemporada: "Si esto reduce su tiempo de recuperación a la mitad (de 4 a 6 semanas), teóricamente podría estar de vuelta en 2 o 3 semanas, justo a tiempo para la primera ronda de los playoffs".

Por su parte, el periodista Jovan Buha aportó una mirada amplia sobre la decisión de Doncic, conjuntamente con el servicio médico del club angelino, destacando que no se trata únicamente de un tema médico.

"Creo que tiene mucho sentido por varias razones. Desde la perspectiva de los Lakers, hemos visto cómo Kobe Bryant y LeBron James recibieron un tratamiento similar y ambos regresaron antes de lo esperado, obteniendo muy buenos resultados tras su regreso de Europa. Creo que también hay un componente personal: Luka no ha visto a sus hijas en cuatro meses (se está divorciando de su esposa) y creo que esta sería una gran oportunidad para que las vea mientras se recupera. Sabemos lo mucho que le ha afectado esto en los últimos meses, por lo que creo que es otro factor importante".

Entretanto, el analista Jeff Stotts indicó que una distensión de grado 2 implica un desgarro parcial en el tendón de la corva, con una recuperación promedio cercana a los 35 días. De ese modo, la evolución del base balcánico será determinante para definir si podrá estar disponible en el arranque de los playoffs.

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