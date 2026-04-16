¿Cuándo fue la última vez que los Houston Rockets ganaron el título de la NBA?

Los aficionados de los Houston Rockets vuelven a soñar con un campeonato, ya que parten como favoritos para avanzar en la primera ronda de playoffs ante Los Angeles Lakers, un equipo condicionado por las lesiones.

Los Rockets, liderados por Kevin Durant, terminaron de gran forma la ronda regular, ganando 9 de sus últimos 10 compromiso. Con Amen Thompson y Alperen Sengun como jugadores claves alrededor de Durant, 2026 puede ser el año de los Rockets.

Muchos de los fanáticos que asistirán al Toyota Center de Houston no habían nacido la última vez que la franquicia ganó un campeonato. Fue en la lejana temporada de 1994-1995, consiguiendo así el segundo campeonato de su historia y de forma consecutiva.

De ese histórico equipo solo quedan recuerdos, reconocidos por ser un club que pudo conseguir la gloria en una época marcada por el liderazgo y la influencia de Michael Jordan en los Chicago Bulls.

¿Cómo fue su camino en los playoffs hasta las Finales?

En 1995, en el último campeonato de los Rockets, el equipo tuvo serias dificultades para conseguir su pase a Las Finales. En la primera ronda derrotaron 3-2 al Utah Jazz, en un regreso histórico, tras ir perdiendo 2-1. En ese entonces las series de primera ronda se jugaban a cinco encuentros.

Las Semifinales de Conferencia representaron un duro reto para los Rockets. El equipo liderado por Hakeem Olajuwon consiguió vencer 4-3 a los Phoenix Suns, después de ir perdiendo 3-1 en la serie.

En las Finales de Conferencia se encontraron con los San Antonio Spurs de David Robinson. En esa instancia no tuvieron problemas para derrotar a su rival 4-2.

En Las Finales, demostraron todo su potencial, ganando 4-0, para conquistar el segundo título en la historia de la organización.

¿Quién fue el MVP de las Finales?

No podía ser otro que Hakeem Olajuwon, nombrado como ganador por segundo año consecutivo. Dio una gran demostración de su juego cercano al canasto, logrando dominar a un joven Shaquille O'Neal, quien no encontró respuestas para detener al veterano.

Olajuwon terminó con 32.8 puntos, 11.5 rebotes y 5.5 asistencias por partido durante la barrida contra el Magic.

¿Cuál era el roster de los Rockets de esas Finales?

Estrellas: Hakeem Olajuwon y Clyde Drexler (quien llegó a mitad de temporada).

Rotación clave: Kenny Smith, Robert Horry, Mario Elie, Sam Cassell, Chucky Brown y Mark Bryant.

Otros jugadores: Carl Herrera (venezolano que era utilizado como sexto hombre), Pete Chilcutt, Charles Jones y Žan Tabak.

¿Quién era el entrenador de los Rockets?

"Nunca subestimes el corazón de un campeón", era una de las frases que más utilizaba Rudy Tomjanovich, el estratega que llevó a los Rockets a ganar dos títulos consecutivos.

¿Cuántos títulos tienen los Houston Rockets en su historia?

Los Rockets solo han conseguido dos campeonatos en su historia, de la mano de Rudy Tomjanovich. El primero lo logaron en la temporada 1993-1994, venciendo a los New York Knicks en 7 juegos y el segundo con la barrida 4-0 sobre el Orlando Magic en la campaña 1994-1995.

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