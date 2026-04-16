¿Cuándo fue la última vez que Los Angeles Lakers ganaron el título de la NBA?

Los Angeles Lakers consiguieron en 2020 su último título de la NBA, en aquella recordada temporada acortada por la pandemia del COVID-19, que tuvo que terminarse en una "burbuja" que se disputó en Orlando, de la que el equipo liderado por LeBron James sacó el mejor provecho.

En aquel momento, los Lakers igualaron a los Boston Celtics como los máximos ganadores de la liga con 17 títulos, aunque luego los verdes consiguieron uno más en 2024 para convertirse nuevamente en el club con más campeonatos con 18.

Este campeonato para los Lakers no solo fue histórico por el significado que puede tener un título, sino por todas las condiciones a las que fueron expuestos los jugadores, cumpliendo normas de seguridad, protocolos de salud y distintos exámenes para poder jugar en medio de la tragedia que significó el COVID-19.

Recientemente Anthony Davis hizo un comentario polémico sobre este campeonato, que hasta ahora es su único en la liga.

"¿De verdad gané un campeonato? Sé que figuro como campeón, pero... no estoy seguro", dijo Davis, ahora figura de los Wizards. "Sé que soy campeón, pero quiero toda la experiencia. Quiero jugar de visitante en una final. Quiero la atmósfera de un estadio lleno. Esto me motiva más a buscar otro campeonato en mi carrera".

¿Cómo fue su camino en los playoffs hasta las Finales?

Los Lakers lideraron la Conferencia Oeste y fueron una aplanadora en la postemporada. El equipo al mantenerse unido, alejado de distracciones, fue un equipo casi invencible.

Los de Los Angeles ganaron la primera ronda con un categórico 4-1 sobre los Portland Trail Blazers, luego derrotaron a los Houston Rockets en las semifinales con un 4-1, repitieron el mismo resultado en las Finales de Conferencia ante los Denver Nuggets y en Las Finales, contra el Miami Heat, demostraron su nivel de juego al vencer 4-2 esa serie.

¿Quién fue el MVP de las Finales?

LeBron James fue nombrado MVP de Las Finales y consiguió un hito importante en la historia de la NBA, al convertirse en el primer jugador en llevarse ese galardón con tres equipos distintos, después de hacerlo previamente con los Cleveland Cavaliers y el Miami Heat.

LeBron James demostró que la directiva de los Lakers no se equivocó con traerle a Hollywood. El veterano promedió 29.8 puntos, 11.8 rebotes y 8.5 asistencias por partido durante la serie ante su ex equipo, el Heat.

¿Por qué se jugó en la burbuja de Orlando?

Fue un año bastante atípico no solo para la liga, sino para el mundo. La pandemia causada por el COVID-19 obligó a suspender la temporada en marzo. Sin embargo, después de reanudó tras el esfuerzo de la liga por crear una especie de ambiente controlado, para cuidar tanto la salud de los aficionados como la de los fanáticos.

Se disputó en el complejo ESPN Wide World of Sports de Disney World, en Orlando, Florida, lugar en el que los jugadores tenían que cumplir requisitos de seguridad y salud para poder participar. Varios jugadores fueron diagnosticados con la enfermedad y tuvieron que estar de baja mientras se recuperaban.

¿El título de la pandemia cuenta oficialmente para la NBA?

Sí, aunque algunos quieren minimizar el triunfo de los Lakers, en el palmarés histórico de la liga aparece el nombre del conjunto californiano como el campeón de la temporada 2020.

Algunos han señalado la posibilidad de que se le coloque un asterisco por las situaciones externas que empañaron el campeonato, pero es algo que parece estar lejos de convertirse en una realidad.

¿Cuál era el roster de los Lakers de esas Finales?

Estrellas: LeBron James y Anthony Davis.

Veteranos: Rajon Rondo, Danny Green, Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso, Dwight Howard, Kyle Kuzma, Markieff Morris, JaVale McGee.

Resto del equipo: Quinn Cook, Jared Dudley, Troy Daniels, Dion Waiters, J.R. Smith, Talen Horton-Tucker, Kostas Antetokounmpo, Devontae Cacok.

¿Cuántos de esos jugadores están actualmente en los Lakers?

Han pasado seis años desde que LeBron James levantó el título 17 en la historia de los Lakers. Al día de hoy, el veterano es el único jugador de aquel equipo que permanece en la franquicia.

James está en la última temporada de su contrato, que establece un sueldo de $56 millones. Lo más probable es que el veterano consiga otro equipo para la temporada que viene, ya que será agente libre y no hay conversaciones para una renovación.

¿Quién era el entrenador de los Lakers?

El entrenador de ese equipo era Frank Vogel, quien logró enaltecer la dupla conformada por Anthony Davis y LeBron James. El aspecto defensivo era el punto que más destacaba en el el esquema del entrenador.

A pesar de haber regresado a la franquicia a la senda ganadora, Vogel fue despedido en la temporada del 2022. Desde su salida, los Lakers han tenido inestabilidad en el cargo.

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