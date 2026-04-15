¿Cuántas lesiones ha sufrido Luka Doncic en su carrera en la NBA?

Pese a ser uno de los talentos más dominantes de la NBA en tiempos recientes, Luka Doncic ha convivido con una negativa constante a lo largo de su carrera: las lesiones.

Desde su debut en la elitista liga, en 2018, el genial base esloveno ha sido señalado como una estrella propensa a sufrir molestias físicas. Incluso, durante su etapa en los Dallas Mavericks surgieron críticas sobre su preparación y la evolución de su cuerpo, así como acerca de sus hábitos de cuidado personal, factores que, según algunas voces, influían en sus lesiones.

Ahora, en su nueva etapa con Los Angeles Lakers, el panorama no parece haber cambiado del todo para el Wonder Boy, al margen de lucir mucho más fino, físicamente hablando, y de conseguir su segunda corona de anotación en ronda regular.

No en vano, Doncic sufrió una lesión en el tendón de la corva de la pierna izquierda el pasado 2 de abril, la cual le obligó a perderse el cierre de la fase clasificatoria; por ende, su disponibilidad para la primera ronda de los playoffs ante Houston Rockets sigue en duda, encendiendo las alarmas dentro de la afama organización californiana.

A lo largo de su trayectoria en la NBA, Doncic ha acumulado 86 lesiones registradas oficialmente, la mayoría relacionadas con problemas musculares en las piernas, aunque otras han ido de la mano al tobillo, cadera y muñeca. Si bien muchas no han sido de gravedad extrema, sí han afectado su continuidad y ritmo competitivo en distintos tramos de sus ocho zafras.

¿Cuántas lesiones ha sufrido Luka Doncic con Los Angeles Lakers?

Una vez fue enviado a los Lakers a inicios de febrero de 2025, en el famoso cambio que mandó, entre otros, a Anthony Davis a los Mavs, Luka ha tenido 11 lesiones sin contar con que al momento de la sonada transacción, estaba indispuesto por problemas de pantorrilla.

Ya en relación el presente curso, el invitado a seis Juegos de Estrellas de la NBA se ha ausentado de 18 compromisos; 17 de ellos a raíz de siete lesiones: dos del dedo de la mano, una en la pierna, otra en los lumbares, igual que de tobillo, y las últimas dos, en el tendón de la corva.

¿Cuántas lesiones sufrió Luka Doncic con los Dallas Mavericks?

Durante su paso por Dallas, donde se hizo un nombre top y guio a la franquicia a una participación en Finales de liga, el canterano de la sección de baloncesto del Real Madrid acumuló la gran mayoría de sus problemas de salud, con un total de 74 de manera oficial, sin incluir los estatus de "enfermedad" y "descanso".

Aunque rara vez padeció de inconvenientes de larga duración, la tendencia a perder partidos de manera intermitente debido a esguinces de tobillo, molestias en rodillas, lesiones en la espalda y diversas dolencias musculares generaron críticas masivas hacia el balcánico.

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