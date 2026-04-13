¿Cuántos jugadores de Lakers han sido campeones de anotación en la NBA?

Luka Doncic se acaba de convertir en el quinto jugador en la historia de Los Angeles Lakers en conseguir un título de anotación, después de registrar la máxima cantidad de puntos por partido de la temporada 2025-2026 con 33.5 puntos.

El esloveno, que se perdió buena parte de los últimos partidos de la temporada por lesión, consiguió 2.143 puntos. Superó en promedio a Shai Gilgeous-Alexander, quien terminó con 31.1 PPG, Jaylen Brown con 28.7 PPG y Kevin Durant 26.0 PPG.

Doncic sumó así su segundo campeonato de puntos en la NBA. El base esloveno ya lo había logrado en la temporada 2023/24, cuando con los Dallas Mavericks logró 33.9 unidades por compromiso.

Los Lakers están orgullosos de la temporada de Doncic, pero ahora deben enfrentar la primera ronda de los playoffs sin su base estrella, quien se encuentra en pleno proceso de recuperación debido a una distensión de grado 2 en los isquiotibiales. Es duda para el inicio de la postemporada.

Con la actuación de Doncic, los Lakers suman otro título de anotación. A continuación, todos los jugadores que han logrado liderar a la NBA en puntos con el uniforme oro y púrpura.

1. George Mikan 3 (1948-49, 1949-50 y 1950-51)

George Mikan fue campeón anotador en tres oportunidades con el uniforme de los Lakers (1948-49, 1949-50 y 1950-51). Fue un pívot dominante, que marcó una época con los californianos. Su primer título de anotación fue en la Basketball Association of America (BAA), justo antes de pasar a lo que hoy conocemos como la NBA en la siguiente temporada. Promedió 28.3 puntos, 27.4 y 28.4 en sus campeonatos de anotación. Es considerado uno de los mejores centros de todos los tiempos en el club.

2. Kobe Bryant 2 (2005-06 y 2006-07)

Una de las leyendas de la organización, quien falleció en un trágico accidente aéreo el 26 de enero de 2020. Logró ser en par de oportunidades campeón de anotación, en la temporada 2005-2006 y 2006-2007, quizás en el pico más importante de su carrera. Promedió 35.4 puntos en esa primera campaña y 31.6 unidades en la segunda. En enero del 2006, consiguió su mítico partido de 81 puntos, que le ayudó a consagrarse como máximo anotador de aquella temporada. Ganó cinco títulos con la franquicia, es miembro del Salón de la Fama de la NBA y uno de los jugadores más influyentes en la historia de la liga.

3. Jerry West (1969-1970)

West fue figura de los Lakers primero como jugador, luego como gerente y también como entrenador. Su influencia en el juego fue de tal magnitud que el logo de la NBA es de su silueta. En la temporada 1969-1970 logró su único campeonato de anotación, coleccionando 31.2 puntos por partido. En esa campaña en la que desplegó su mejor ofensiva consiguió Anotó 2,309 puntos en 74 partidos disputados. En ese año era la gran figura del equipo junto con Wilt Chamberlain.

4. Shaquille O'Neal (1999-00)

Es Shaquille O'Neal el centro más dominante de su generación. Su etapa prime la vivió con los Lakers, ganando tres campeonatos consecutivas, en la entrada del nuevo milenio. Logró ser parte fundamental de ese equipo dirigido por Phil Jackson y que tenía a un joven Kobe Bryant como su escudero en la ofensiva. En esa temporada, el miembro del Salón de la Fama de la NBA promedió 29.7 puntos por partido, con 2.344 puntos en 70 juegos disputados de ronda regular.

5. Luka Doncic (2025-2026)

Doncic aprovechó su primera temporada completa con los Lakers para demostrar toda su ofensiva. El equipo de JJ Redick jugó para él y el esloveno respondió con contundencia, para su segundo título anotador en la liga. Lástima para el jugador y para los seguidores de los Lakers que una lesión se interpuso en su camino para buscar el MVP, ya que no podrá optar a los premios de la temporada por los partidos en los que participó.

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