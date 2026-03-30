¿Cuántos récords históricos de los Lakers ha roto Luka Doncic esta temporada en la NBA?

A Luka Doncic nada le parece imposible y eso lo demuestra cada vez que salta a la cancha. En apenas temporada y media con Los Angeles Lakers, el escolta esloveno ya es dueño de varios registros históricos dentro de la franquicia.

Doncic es un talento fuera de serie, capaz de destacar en varios aspectos del juego. Su talento ha llevado a los Lakers a ganar 11 de los últimos 12 compromisos y gracias a su eficacia ahora se ubican en el tercer puesto de la Conferencia Oeste, con récord de 48-26.

Doncic llegó a los Lakers antes de la fecha límite de la temporada pasada, en un cambio con los Dallas Mavericks que involucró a Anthony Davis, quien ahora forma parte de los Washington Wizards.

La transacción sorprendió a la NBA, pues Doncic venía de llevar a los Mavericks a las Finales y estaba muy compenetrado con la franquicia de Dallas. Sin embargo, fue la pieza ideal para llevar a los Lakers al siguiente nivel.

A continuación, repasamos los récords que tiene Doncic en la franquicia de Los Angeles, a pesar del poco tiempo que lleva en el equipo.

1. Récord en triples en una temporada

La temporada regular no se ha terminado y Luka Doncic ya tiene el récord de más triples anotados por un jugador de los Lakers en la historia en una temporada. Hay que reconocer que los Lakers no han sido reconocidos a lo largo de su historia por tener grandes tiradores, pero ahora eso cambió con la llegada de Doncic. El 19 de marzo consiguió el récord, superando los 226 que había dejado D'Angelo Russell en una temporada. Doncic estableció esa marca con los 60 puntos que le anotó esa noche al Miami Heat.

2. Mejor inicio anotador en la historia

La temporada 2025-26 de Luka Doncic empezó con todo y demostró que es uno de los jugadores con más recursos de la liga. Doncic consiguió en sus primeros cuatro partidos superar una marca que tenía 50 años, al conseguir 165 puntos totales en ese lapso. Jerry West, miembro del Salón de la Fama de la NBA y un emblema para los Lakers, tenía el récord anterior con 154 tantos en la campaña 1969-1970. Kobe Bryant había conseguido 146 puntos en la temporada 2005, que es la tercera mejor marca de la divisa.

3. Noche histórica de 60 puntos

La noche del 19 de marzo de 2026 quedará para la historia, tanto personal para Doncic como para los registros de los Lakers. Con sus 60 puntos logró la segunda mayor cantidad de puntos en su carrera y se metió en los libros de récords de los Lakers. El dueño de la marca sigue siendo Kobe Bryant con 81 puntos. También en el grupo de jugadores del equipo con 60 unidades o más en un partido destaca Elgin Baylor en tres oportunidades y Bryant en dos.

4. Más partidos de 30 o más puntos

La capacidad anotadora de Doncic no está en discusión y lo ha demostrado en esta temporada. Tiene 39 partidos de 30 puntos o más en la actual temporada y registró la máxima cantidad de encuentros con esa cifra para un jugador de los Lakers en los últimos 20 años. Su promedio de 33.7 puntos por partido en la actual campaña es el más alto de la temporada y buscará su segundo título de anotación, después del obtenido en la campaña 2023-2024 cuando pertenecía a los Dallas Mavericks.

5. Debut de récord con los Lakers

Luka Doncic causó impacto desde el primer juego de la temporada 2025-2026. El esloveno brilló en el partido inaugural de la temporada contra los Warriors, sumando 43 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias. El base logró hacer historia al convertirse en el segundo jugador en la historia del equipo en registrar al menos 35 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias en un primer juego de temporada regular, uniéndose al miembro del Salón de la Fama y figura histórica de la franquicia, Shaquille O'Neal, quien lo hizo en el 2000.

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