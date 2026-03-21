Cuenta oficial de la NBA muestra a los tres máximos candidatos al MVP

Se acerca el final de la temporada regular 2025/26 de la NBA y cada vez más se achica la lista de favoritos al premio MVP. El cierre de temporada del astro de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, lo ha metido entre los finalistas, al menos para la cuenta oficial de la liga en español, que este domingo lo colocó en el Olimpo de candidatos al Jugador Más Valioso.

La NBA, en su cuenta oficial de X en español, mostró a Shai Gilgeous-Alexander, Doncic y Victor Wembanyama como los tres favoritos al MVP de esta temporada.

Gilgeous-Alexander amaneció este sábado con 31.5 puntos por partido, 4.5 rebotes, 6.6 asistencias, 55.1% en tiros de cancha, 38.9% en triples y 89.2% en tiros libres, exhibiendo 31.4 de PER y 14.5 en Win Shares. Que el Oklahoma City Thunder esté en el primer lugar de la Conferencia Oeste es un punto a favor de su candidatura, siendo su larga ausencia por lesión su talón de Aquiles.

Doncic, por su parte, promedia 40.9 puntos, 8.9 rebotes, 7.4 asistencias, 2.4 robos, 65.6% en tiros de cancha y 42.2% en triples en la racha de 8 victorias de los Lakers, números que han redondeado sus estadísticas en la recta final de la temporada.

Los tres máximos candidatos al MVP 2026 😱



¿Quién crees que lo ganará? pic.twitter.com/qk2FLlC9fQ — NBA Latam (@NBALatam) March 21, 2026

"Está jugando tan bien como cualquiera en el baloncesto actual. No estaríamos ni cerca de nuestra posición actual sin la temporada que está teniendo", dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick, sobre Doncic y el MVP.

El base de los Lakers muestra 33.4 puntos por encuentro, 7.9 rebotes, 8.4 asistencias, 47.7% en tiros de campo, 37% en triples y 77.2% en tiros libres. Quizás que los Lakers sean terceros en el Oeste hace que los que votan no se inclinen por su candidatura al MVP, viendo que Gilgeous-Alexander y Wembanyama están por encima en la tabla de posiciones.

Wembanyama, a su vez, está siendo la estrella de unos San Antonio Spurs que han sido la revelación de la temporada, amaneciendo este fin de semana con promedios de 24.2 unidades por encuentro, 11.1 rebotes, 50.6% en tiros de cancha, 35.7% en triples y 81.7% en tiros libres. Ha sido el líder el bloqueos en las últimas 3 campañas y en esta tiene 3 tapones por juego.

Fuera del ranking de la NBA quedaron nombres como Jaylen Brown, Cade Cunningham y Nikola Jokic, quienes tienen estadísticas dignas para pelear por el galardón.

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