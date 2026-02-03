Damian Lillard presiona para que los Trail Blazers adquieran a Giannis Antetokounmpo

Es cuestión de tiempo para ver a Giannis Antetokounmpo salir de los Milwaukee Bucks. Su divorcio con el proyecto del equipo ha hecho que ambas partes acuerden su salida, la cual será la más mediática antes de la fecha límite de traspasos en la NBA, el próximo 5 de febrero.

Pese a que los Portland Trail Blazers no son de los equipos favoritos para adquirir a Giannis, no es menos cierto que la presencia de Damian Lillard ha hecho levantar suspicacia con el hecho de verlos de nuevo juntos en la cancha, tal y como ocurrió en los Bucks.

El periodista Jake Fischer, de Bleacher Report, informó esta semana que Lillard estaría presionando a la directiva de los Blazers para que haga una oferta por Antetokounmpo, quien ya hace maletas y que tiene como destinos probables al Miami Heat, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors y New York Knicks.

Marc Stein, por su parte agregó que los Blazers tienen una ventaja única en las negociaciones, ya que poseen las selecciones del draft de los Bucks de 2028, 2029 y 2030, obtenidas en el traspaso de Lillard. Milwaukee podría estar interesado en recuperar sus selecciones si decide reconstruir el equipo sin Giannis.

REPORT: Damian Lillard has been trying to get Giannis Antetokounmpo to the Blazers, per @JakeLFischer pic.twitter.com/Dto18ltwwY — Legion Hoops (@LegionHoops) February 3, 2026

Cabe recordar que Giannis y Lillard ganaron con los Bucks la segunda edición del torneo "In-Season" de la NBA el 17 de diciembre de 2024, tras vencer al Oklahoma City Thunder en la final disputada en Las Vegas. Juntos no pudieron ganar un anillo de la NBA, algo que se le rehúsa a Lillard en su carrera en la liga.

"El dos veces MVP Giannis Antetokounmpo está listo para un nuevo hogar en la fecha límite de cambios de la NBA del 5 de febrero o en la temporada baja, debido a que varios equipos rivales hacen ofertas agresivas a los Milwaukee Bucks por él, y la franquicia está comenzando a escuchar", escribió Shams Charania de ESPN en su cuenta oficial de X.

Esta temporada Giannis promedia 28 puntos por partido, 10 rebotes, 5.6 asistencias, 64.5% en tiros de campo, 39.5% en triples y 65.8% en tiros libres.

Antetokounmpo firmó un contrato con Milwaukee por 3 años y 175.3 millones de dólares; acuerdo que le hará ganar 54.1 millones de dólares esta campaña, $58.4 millones en la 2026/2027 y $62.7 millones en la 2027/2028, en lo que es una opción de jugador.

Por ello, no cualquier organización de la NBA tiene el poder de absorber esta cantidad de dinero, que de seguro hará cambiar la nómina del equipo que lo obtenga de cara a la próxima campaña.

