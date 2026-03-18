Las declaraciones del agente de LeBron James que lo alejan de Los Angeles Lakers

Los Lakers juegan el mejor baloncesto de la temporada, justo en el momento en el que se acercan los playoffs. Para LeBron James, quien debe estar en su última campaña con el equipo, es un panorama motivador, ya que quiere despedirse de la organización con un título.

"LeBron quiere competir por un campeonato", dijo el agente de James, Rich Paul, a ESPN. "Él sabe que los Lakers están construyendo para el futuro. Lo entiende, pero valora tener una oportunidad realista de ganarlo todo. Está muy agradecidos por la asociación de ocho años que ha tenido con Jeanie [Buss] y Rob [Pelinka] y considera a los Lakers como una parte importante de su carrera".

Esta postura de James hace pensar que no existirá una renovación. Los Lakers seguirán dependiendo de su principal estrella, Luka Doncic, y tendrán el espacio salarial que dejará James, quien esta temporada cobró 52 millones de dólares.

Doncic habló esta semana de que el futuro de los Lakers también depende de jugadores como Maxi Kleber, que no tiene un rol tan protagónico en el actual esquema de JJ Redick, pero eso puede cambiar en el futuro.

"Definitivamente. Diría que, ya sabes, bromeo con que conozco a Maxi [Kleber] desde nuestros días en Dallas; realmente disfruto todas esas cosas que a veces no aparecen en las estadísticas, pero jugar con él es increíble", comentó Doncic a los medios.

Doncic sabe lo que tiene para ofrecer Kleber para este equipo, pero su recurrente problema de lesiones pueden afectar su carrera. Actualmente es el único jugador que el equipo no tiene disponible.

"Maxi Kleber (distensión lumbar en la espalda) no está con el equipo en Houston y ha sido 'parado' durante los últimos cinco días, según dijo el entrenador JJ Redick", escribió el reportero de los Lakers, Benjamin Royer.

¿Cómo es el contrato de LeBron James con los Lakers?

Su acuerdo actual es de dos años y 104 millones de dólares, firmado en julio de 2024 como parte de una extensión con la franquicia. El pacto tiene una cláusula en la que el jugador puede elegir si ser cambiado o no.

Aunque no se lograron los objetivos en la pasada campaña, tras caer en la primera ronda de playoffs contra los Minnesota Timberwolves, este año parecen tener más posibilidades de llegar lejos en la postemporada, en la última campaña del veterano de 41 años de edad con el equipo de Los Angeles.

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