Dirk Nowitzki pone a los Lakers como candidatos a ganar el título de la NBA

Las proyecciones especializadas colocan a Los Angeles Lakers como el octavo equipo con más probabilidades de ganar en esta temporada en la NBA.

El equipo dirigido por JJ Redick vive el mejor momento de la temporada, con 11 victorias en los últimos 12 compromisos, siendo dueños del tercer lugar en la Conferencia del Oeste a 10.0 juegos de diferencia del Oklahoma City Thunder.

La leyenda de los Dallas Mavericks y miembro del Salón de la Fama, Dirk Nowitzki, considera que los Lakers son una amenaza para el Thunder, a pesar de que en los pronósticos los analistas no son tan optimistas con los Lakers.

Para el alemán, el tridente conformado por LeBron James, Austin Reaves y Luka Doncic puede sorprender en la postemporada.

“El Big 3 está sano, realmente por primera vez. Creo que están encontrando sus roles", dijo el MVP de las Finales de 2011. "LeBron ha hecho un gran trabajo dando un paso atrás, dejando que los dos más jóvenes lleven la ofensiva... Él permite que Austin y Luka hagan lo suyo. He quedado impresionado".

Dirk Nowitzki on the Lakers:



“Is that a team you really want to see in the playoffs with three guys that can decide the game and take over down the stretch?”



(via @NBAonPrime, h/t @LakersDailyCom)pic.twitter.com/300QupgC90 — Legion Hoops (@LegionHoops) March 29, 2026

Doncic vive quizás la mejor temporada de su carrera, liderando la liga en anotaciones con 33.7 puntos, el segundo average más alto de su carrera, por detrás de los 33.9 unidades que dejó en la temporada 2023-2024 con Dallas.

“Luka ha jugado un baloncesto increíble. Lleva semanas encendido, promediando casi 40 puntos por noche”, destacó Nowitzki.

Uno de los aspectos que Nowitzki ha destacado de esta versión de los Lakers es la defensa, siendo ubicados en el noveno peldaño de toda la liga.

Para el europeo la labor del entrenador de JJ Redick ha sido clave para convertir a defensores promedios en jugadores comprometidos con evitar tiros cómodos de los rivales.

"Están mezclando la zona y ajustando marcas desde ahí. Son decentes en el hombre a hombre. Deandre [Ayton] ha estado mejor", comentó sobre los esquemas defensivos de los Lakers. "¿Es ese un equipo que realmente quieres ver en los playoffs, con tres jugadores que pueden decidir el juego y tomar el control en el cierre? Me han impresionado, veremos qué tan lejos pueden llegar".

Los Lakers podrían sorprender en estos playoffs en lo que será la última temporada de LeBron James con el equipo. El veterano de 41 años de edad está en la última zafra de su contrato y no han existido conversaciones para su renovación.

Para Nowitzki, los Lakers tienen todo para ganar en esta temporada, pero antes deben demostrarlo en unos playoffs a los que no llegarán como favoritos.

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