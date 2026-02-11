¿Dónde hospedarse para el Juego de Estrellas de la NBA 2026?

El Juego de Estrellas de la NBA es, año tras año, uno de los eventos deportivos con mayor impacto mediático del calendario internacional.

Durante un fin de semana por temporada, la elitista competición de baloncesto reúne a sus principales figuras, celebridades y aficionados de todo el mundo en un show que trasciende el baloncesto y se convierte en un fenómeno cultural y turístico.

Y de cara al All-Star 2026 no será la excepción, y menos aún celebrándose en Inglewood, en plena área metropolitana de Los Angeles, una de las ciudades más visitadas de Estados Unidos y destino habitual para grandes citas deportivas y de entretenimiento.

El escenario del choque entre luminarias nacionales contra astros extranjeros será el Intuit Dome de Inglewood, una ultramoderna arena que funge como casa de los Clippers y que se ha consolidado rápidamente dentro de las sedes más atractivas de la NBA.

La elección de esta zona supone una ventaja para los aficionados que viajen al All-Star Weekend, ya que Inglewood cuenta con una buena oferta hotelera cercana al recinto, con opciones que priorizan la practicidad, la buena conexión y precios razonables frente a los elevados costos habituales del centro de Los Angeles o zonas turísticas del calibre de Santa Monica o Beverly Hills.

Por ende, se darán cinco sugerencias de alojamiento cercanos al Intuit Dome que destacan por su ubicación y funcionalidad para quienes planean asistir al Juego de Estrellas de este domingo.

1. Hollywood Park Marriott

Ubicado a pocos minutos a pie del feudo de los Clippers, este lugar es una de las opciones más cómodas para los asistentes a la cita de NBA, pues su cercanía permite evitar desplazamientos largos y el tráfico característico del Downtown de LA durante grandes acontecimientos deportivos. Allí se ofrecen habitaciones modernas, servicios orientados tanto al viajero de ocio como al corporativo y una relación calidad-precio ideal considerando la proximidad al estadio de baloncesto.

2. Hampton Inn Los Angeles Intuit Dome LAX

Dicha alternativa destaca por su equilibrio entre precio y funcionalidad. Situado a escasa distancia del Intuit Dome y también cerca del Aeropuerto Internacional de Los Angeles (LAX), resulta especialmente práctico para aficionados que viajan por pocos días. Asimismo Incluye desayuno, conexión rápida con las principales vías de acceso y habitaciones confortables sin extras innecesarios que encarezcan la estancia. Es una opción recomendada para familias y seguidores que priorizan la logística durante el intenso Fin de Semana del All-Star.

3. La Quinta Inn & Suites by Wyndham Inglewood

El hotel de la famosa cadena Wyndham se antoja interesante para quienes buscan tarifas más contenidas sin renunciar a la cercanía al evento de luminarias. A pocos minutos en vehículo del pabellón de los Clippers, la Quinta Inn & Suites dispone de habitaciones amplias, estacionamiento y servicios básicos que cumplen con lo necesario para una estancia corta. Durante una velada de gran magnitud como el Juego de Estrellas debe ser muy demandada por fans que desean ahorrar en alojamiento y destinar presupuesto a entradas y actividades relacionadas con la prestigiosa liga de básquetbol.

4. Best Western Plus Suites Hotel – Los Angeles LAX Airport

Aunque se encuentra ligeramente alejado del Intuit Dome respecto a las anteriores opciones de la lista, el Best Western mantiene una buena conexión con el pabellón de Inglewood mediante transporte privado o servicios de rideshare (viaje compartido). Sus suites amplias lo convierten en una buena elección para grupos de amigos o viajeros que comparten gastos, mientras que su cercanía al aeropuerto facilita tanto la llegada como la salida en un fin de semana en el cual la movilidad en el sur de California puede complicarse por la afluencia de visitantes.

5. Sonder Lüm

Alternativa moderna y cada vez más popular entre personas jóvenes. Pues para el All-Star Game tiene que considerarse seriamente al encontrarse en Inglewood y combinar concepto hotelero con apartamentos equipados, lo que permite mayor flexibilidad en medio de la estancia. Igualmente, el alojamiento en cuestión se ubica relativamente cerca del domo de los Clippers y su estilo contemporáneo lo convierten en una buena posibilidad para los que buscan una experiencia diferente sin asumir los costos de las habitaciones de lujo del área angelina.

