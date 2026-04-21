Draymond Green cree que Steve Kerr no seguirá como entrenador de los Warriors

¿Es el fin de la era de Steve Kerr al frente de los Golden State Warriors? Para algunas de las figuras del equipo, como es el caso de Draymond Green, el entrenador no continuará con la organización, después de haber cumplido su contrato.

Tras la eliminación en el torneo Play-In, el estratega se le acercó tanto a Green como a Stephen Curry, para decirles una emotiva frase. "No sé qué pasará en el futuro, chicos, solo sé que los amo". Con ellos ganó cuatro títulos y marcó un hito en la franquicia de San Francisco.

"Desde el principio de mi carrera, nunca me había sentido tan inseguro sobre lo que pasará después", compartió el veterano alero en su podcast 'The Draymond Green Show'. "Ahora mismo estoy realmente perdido, porque simplemente no sabes qué dirección se tomará. Steph, yo y Steve compartimos un momento en lo que pudo haber sido nuestra última vez jugando con Steve como nuestro entrenador. Me alegra que hayamos compartido ese momento y que él no lo dejara pasar; fue algo importante. Espero que sea nuestro entrenador el próximo año".

Green ha sido un jugador importante para la franquicia de la Bahía y solo ha sido dirigido por Kerr desde que llegó a la NBA, en la temporada 2012-2013.

“I hope he’s our coach next year. I hope I’m on this team next year. But we don’t know that.



I don’t know, man… it just felt like that was it. It really felt like that was it.



What a run it’s been. I’m so lucky to have had Steve as my coach for 12 years.



But I’m truly at a… pic.twitter.com/R5lZMLynT6 — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 20, 2026

"Si quieres mi opinión, creo que no lo será. Simplemente se siente así. Se sintió como si eso fuera todo. También espero estar en este equipo el año que viene; tampoco sabemos eso. Y hombre, si así fue, qué trayectoria ha sido. Me siento muy afortunado de haber tenido a Steve como mi entrenador durante 12 años. Ya veremos", dijo Green.

Los Warriors fueron eliminados por los Phoenix Suns, en una temporada marcada por lesiones. Jimmy Butler y Al Horford pasaron casi toda la campaña en la lista de lesionados y Curry apenas pudo disputar 43 encuentros.

Independientemente de lo que suceda con Kerr, es una leyenda de la organización. Durante sus 12 temporadas en el club, los Warriors ganaron 4 títulos. Acumula un récord de 604-353 con el club y ganó el premio al Entrenador del Año en 2016, luego de que Golden State estableciera el récord de la liga con 73 victorias.

En los últimos días, se ha vinculado al entrenador Todd Golden con el equipo. Tiene experiencia como estratega principal de los Florida Gators en la NCAA. En su etapa de jugador asistió a la universidad de Saint Mary’s, en San Francisco, y ha despertado interés de los Warriors.

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