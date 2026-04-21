¿Quién es Todd Golden, el entrenador que podría sustituir a Steve Kerr en los Warriors?

Steve Kerr terminó la temporada con una frase que dejó con muchas dudas a los aficionados de los Golden State Warriors. Después de caer en el duelo por el Play-In, el estratega abrazó a Draymond Green y Stephen Curry y soltó: "No sé lo que pasará en el futuro, solo sé que los amo, chicos".

Después de esto, en la NBA ha surgido el rumor de que Todd Golden podría ser el nuevo entrenador de los Warriors a partir de la temporada que viene. Kerr terminó contrato con el equipo y no hay conversaciones de renovación sobre la mesa.

Incluso, los jugadores creen que no continuará. "Espero que sea nuestro entrenador la próxima temporada", aseguró Green en su podcast, The Draymond Green Show. "¿Quieren mi opinión? Creo que no. Simplemente porque da esa sensación. Se sintió como si eso fuera todo".

Golden tiene un perfil que encaja perfectamente en la filosofía de Golden State, un equipo que ganó cuatro títulos con Kerr al frente, en esa dinastía que consiguieron con Curry, Green, Klay Thompson y en su momento Kevin Durant.

The Warriors will pursue Florida Gators head coach Todd Golden if Steve Kerr leaves, per @KevinOConnor



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¿Quién es Todd Golden?

Todd Golden es un entrenador de baloncesto relativamente joven, nacido en 1985, que actualmente se desempeña como estratega principal de los Florida Gators en la NCAA. Es un entrenador amante de los nuevos patrones estratégicos y es considerado como un estudioso del juego.

Su enfoque moderno, su carisma, su ADN ganador y otras características han hecho que los Warriors se interesen en él para sustituir a Kerr. Se ha ganado el respeto en el baloncesto universitario por su capacidad para conseguir el mejor rendimiento de sus jugadores.

¿Qué conexión tiene Golden con San Francisco?

Hay un punto importante en el interés del equipo de la Bahía por Golden y no se trata de su apellido nada más. Golden jugó para Saint Mary’s (en San Francisco) y comenzó su carrera como asistente bajo la tutela de figuras como Kyle Smith y Bruce Pearl.

Además, dirigió a los San Francisco Dons. En 2022, llevó al equipo al Torneo de la NCAA por primera vez desde 1998, un logro que lo puso en el radar de las grandes universidades. Aunque su carrera como entrenador se consolidó en Florida, sus primeros pasos hacia el éxito fueron en California.

¿Por qué encajaría en los Golden State Warriors?

Los Golden State Warriors buscan comenzar un proceso de renovación, necesario para cualquier equipo en la NBA. Ese camino parece indicar que necesitan un nuevo técnico, con ideas distintas y con un manejo importante de las nuevas tendencias del baloncesto.

Stephen Curry todavía está en plenitud de condiciones y puede ser el faro por el que se guíen los nuevos talentos. Las lesiones de Al Horford y Jimmy Butler complicaron al equipo durante todo el año, por lo que necesitan sangre joven para acompañar al mejor tirador de todos los tiempos.

El estilo de Golden se parece mucho al juego que tanto éxito le dio a los Warriors. El entrenador en sus equipos priorizan los triples y las bandejas, evitando los tiros de media distancia.

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