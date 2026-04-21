Dueña de los Lakers revela que Luka Doncic era el jugador favorito de la hija fallecida de Kobe Bryant

Luka Doncic es un jugador que genera mucha emoción en los niños que siguen la NBA. El estelar base de los Lakers era, según la dueña del equipo, Jeanie Buss, el jugador favorito de Gianna, la hija de Kobe Bryant.

Gianna y Kobe fallecieron en un trágico accidente a principios del 2020, cuando se estrellaron en un helicóptero en la ciudad de Los Angeles. Para ese entonces, Luka brillaba en sus primeros años en la liga con los Dallas Mavericks y llamaba la atención de "Mambacita", como también se le conocía.

“Tengo un lugar especial en mi corazón para él porque la última vez que vi a Kobe con vida fue aproximadamente un mes antes de que falleciera, en un partido de los Lakers contra Dallas al que fue con Gigi, porque Luka Doncic era el jugador favorito de ella. Sé que Kobe estaría emocionado de que ahora él sea un Laker y de que continuará liderando a esta franquicia en el futuro previsible”, dijo Buss en el show de Stephen A. Smith.

Jeanie Buss on Luka Doncic:



“I have a soft spot in my heart for him because the last time I saw Kobe alive was about a month before he passed away at the Lakers-Dallas game with Gigi, because Luka Doncic was Gigi's favorite player. I know that Kobe would be excited that he's now… pic.twitter.com/SEFJvCJ189 — Legion Hoops (@LegionHoops) April 20, 2026

Buss ha sido una propietaria muy cercana a los jugadores y fue la que impulsó el cambio de Doncic a los Lakers, junto al gerente general Rob Pelinka. Ahora el jugador al que idolatraba la hija de Bryant es la principal estrella del equipo en el que jugó su padre toda su carrera.

Doncic fue cambiado a mediados de la pasada campaña por Anthony Davis, en quizás el movimiento más impactante de la NBA en los últimos 10 años. Mientras Doncic brilla en Los Angeles, Davis fue cambiado nuevamente y ahora forma parte de los Washington Wizards, aunque no pudo debutar con su nuevo equipo por las lesiones.

Jeanie Buss habló del futuro de LeBron James

Buss ha estado muy movida con la prensa durante los últimos días, en medio de la actuación de su equipo en la primera serie de playoffs ante los Houston Rockets. La directiva también habló del caso de LeBron James, quien será agente libre una vez finalice la campaña.

"La decisión será suya; es agente libre y estoy segura de que evaluará todas sus oportunidades. ¿O tal vez no? Quizás simplemente quiera marcharse en silencio", dijo Buss, quien ha tenido siempre una relación de admiración y respeto con James.

James cobró este año 52.6 millones de dólares, una cifra que los Lakers no están dispuestos a volver a pagar para la temporada 2026-2027. Si el veterano baja sus pretensiones económicas, puede que tenga la oportunidad de volver con el equipo para la zafra que viene.

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