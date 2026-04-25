Las duras declaraciones del coach de Lakers sobre Bronny James: "No entreno al hijo de LeBron"

Los Angeles Lakers están arriba 3-0 en la serie de playoffs de primera ronda ante los Houston Rockets guiados por LeBron James, quien a su vez vive el sueño de jugar con su hijo Bronny en una instancia decisiva en la NBA.

Sin embargo, el hijo de uno de los mejores jugadores de la historia de la liga no ha tenido un trato especial por parte del entrenador JJ Redick, quien en el Juego 3 ante los siderales lo dejó 9 minutos en cancha, en los cuales anotó 5 puntos, yéndose perfecto en tiros de campo con un triple.

"Cuando seleccionamos a Bronny (en el Draft de la NBA), LeBron y yo tuvimos una conversación muy clara, en la que le dije que yo iba a entrenar a Bronny. Que no iba a entrenar al hijo de LeBron... Eso era lo que él quería", dijo Redick a la prensa cuando fue consultado sobre el rol de Bronny en los Lakers durante la postemporada.

JJ Redick on coaching Bronny James:



"When we drafted Bronny, LeBron and I had one conversation very early on. That I was going to coach Bronny. I was not going to coach LeBron's son... That's what he wanted."



(via @thebenroyer) pic.twitter.com/wAaRpdrnqs — Underdog NBA (@UnderdogNBA) April 25, 2026

Bronny vio acción en 42 partidos de la campaña regular con los Lakers, dejando apenas 2.9 puntos por partido, con 1.2 asistencias, 40.9% en tiros de campo, 38.6% en triples y 85.7% en tiros libres. Si bien apenas promedió 8.9 minutos por encuentro, su profesionalismo fue valorado por Redick.

Para su padre, LeBron, compartir con él en cancha ha sido un sueño y uno de los mayores logros de su carrera. "Estaba en la cancha con mi hijo. En un partido de playoffs. Probablemente sea lo más increíble que me haya sucedido jamás en mi carrera", dijo James en rueda de prensa.

"Fue algo genial estar ahí fuera con él, con su hermano, con su hermana y con su madre en el gimnasio... y con su abuela... mi madre pudo ver a su hijo y a su nieto durante los playoffs. Es una locura".

¿Cómo es el contrato de Bronny James con los Lakers?

Bronny James firmó un contrato bastante inusual para un jugador seleccionado en la posición 55 del Draft de la NBA. Mientras que la mayoría de los jugadores elegidos tan tarde suelen recibir contratos de dos vías (two-way) o acuerdos no garantizados, Bronny aseguró un contrato de 4 años y 7.9 millones de dólares con los Los Angeles Lakers.

¿Por cuántos años firmaron los Lakers a Bronny James?

Los Lakers oficializaron su confianza en Bronny al otorgarle en julio de 2024 un contrato de cuatro zafras y 7.9 millones de dólares, si bien los primeros tres años son garantizados, mientras que el último corresponde a una opción de equipo por 2.4 millones de dólares.

En consecuencia, el club de púrpura y oro todavía debe pagarle a la joven promesa entre 4.1 y 6.5 millones de dólares, dependiendo de si éste acciona o no durante lo que resta del acuerdo laboral.

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