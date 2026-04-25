Agente de LeBron James afirma que los Lakers deberían estar "encantados" de tenerlo la próxima temporada

La forma en cómo LeBron James está cargando con Los Angeles Lakers en la serie de playoffs ante los Houston Rockets hizo que su agente, Rich Paul, alzara su voz este fin de semana, sabiendo que el jugador irá a la agencia libre con 42 años y el equipo angelino no le ha ofrecido una renovación.

LeBron cerró el triunfo de los Lakers 112-108 sobre los Rockets con 29 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias en un partido en el fue el héroe del equipo en tiempo extra. Por ello, Paul cree que el equipo debería estar "encantado" de tenerlo la próxima campaña, forzando un acuerdo que quizás no se produzca hasta el verano.

"Cuando tienes a un jugador como LeBron James, mantienes a ese tipo como parte de tu organización. Los Lakers deberían estar encantados de que haya jugado para ellos; eso, en primer lugar. Además, deberían estar haciendo todo lo posible para asegurarse de que siga formando parte de esa organización de cara al futuro", dijo Paul en el podcast Game Over.

La semana pasada el periodista Jake Fischer informó que tanto la franquicia del sur de California como el personal de confianza que rodea a LeBron, encabezado por la agencia Klutch Sports, ve con buenos ojos la posibilidad de continuar juntos en el mediano plazo. No obstante, todo dependerá de cómo evolucionen las conversaciones después de las Finales de la NBA y de las ofertas que pueda tener James de equipos como los Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers.

Rich Paul says the Lakers should be delighted LeBron decided to play for them 👀



“When you have a player like LeBron James, you keep that guy a part of your organization. The Lakers should be delighted that he played them, number 1. Also, they should be doing everything they can… pic.twitter.com/PTppFOVPbL — NBA Courtside (@NBA__Courtside) April 25, 2026

"Los Lakers y el equipo de LeBron, Klutch Sports, estarían encantados de mantener abierta la posibilidad de que esta colaboración en Los Angeles continúe. Creo que definitivamente no descartan la posibilidad de que James juegue su última temporada en 2026/2027 con los Lakers", dijo Fischer.

James cumplirá 42 años de edad la próxima temporada, pero esta zafra demostró que sigue vigente. Promedió 20.9 puntos por partido, con 6.1 rebotes y 7.2 asistencias y fue clave para que los Lakers clasificaran a la postemporada en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste.

Y es que esta semana trascendió que LeBron no tiene pensado hacer un "Tour de Despedida" ni se ha organizado nada al respecto, por lo que su retiro no está cerca.

“Fuentes del equipo y de la liga, a quienes se les concedió el anonimato para hablar abiertamente, dicen que James no ha tomado ninguna decisión respecto a su futuro. La idea de que James querría una gira de despedida —citada durante mucho tiempo como evidencia de que esta temporada sería la última— es falsa, dijeron esas fuentes, y varias de ellas incluso escucharon eso del propio James”, reportó el analista de The Athletic, Sam Amick.

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