Entrenador de Lakers confirma bajas de Doncic y Reaves para la serie ante Rockets: "Están fuera indefinidamente"

La situación de Los Angeles Lakers con miras al inicio de los Playoffs de la NBA se complica seriamente. Es un hecho que el equipo californiano no podrá contar con sus dos principales referentes ofensivos, Luka Doncic y Austin Reaves, para el arranque de la serie de primera ronda frente a los Houston Rockets.

En efecto, el entrenador en jefe JJ Redick confirmó la noche del martes en conferencia de prensa que ambas estrellas seguirán inactivas y sin fecha para sus regresos. “Están fuera indefinidamente. No voy a tener información actualizada para ustedes esta semana”.

Hay que recordar que Doncic arrastra un problema en el tendón de la corva de la pierna izquierda, mientras que Reaves sufre una lesión en el oblicuo. Paradójicamente, los dos escopeteros se lastimaron el pasado 2 de abril en la derrota de los Lakers ante el Oklahoma City Thunder, motivo por el que no volvieron a jugar en la finalizada ronda regular.

De ese modo, el base esloveno viajó recientemente a España para someterse a tratamiento especializado, aunque se espera que regrese a Los Angeles el viernes. Sin embargo, la propia franquicia de Hollywood no ha ofrecido detalles oficiales sobre su recuperación.

“They’re out indefinitely. I’m not going to have an update for you this week. They’re out indefinitely” - JJ Redick on the injury statuses of Luka Doncic and Austin Reaves pic.twitter.com/h9awcSTLcP — Dave McMenamin (@mcten) April 14, 2026

Por su parte, AR15 continúa trabajando de manera ligera; incluso participó recientemente en una sesión de tiros libres junto a sus compañeros; no obstante, todo apunta a que podría perderse toda la serie ante los Rockets.

Semejantes ausencias representan un golpe importante para las aspiraciones de los Lakers, considerando, además, que cuando los dos miembros del backcourt titular estuvieron disponibles, se combinaron para 56.8 puntos de media, 13.8 asistencias y 12.4 rebotes, cifras que reflejan el impacto en el andamiaje colectivo del club en cuestión.

Claro está, Los Angeles logró cerrar la justa clasificatoria con marca de 3-2 sin sus estrellas, asegurando ventaja de local en la primera ronda de los playoffs. En ese tramo, LeBron James volvió a asumir el liderazgo ofensivo, acompañado de ajustes tácticos que incluyeron al tirador Luke Kennard en rol de generador de juego.

Asimismo, el veterano Marcus Smart regresa a la acción tras una lesión en el tobillo y se perfila como pieza clave para enfrentar la intensa defensa de Houston. El mencionado combo-guard es de las pocas armas con las que cuenta Redick para responder a la agresividad que plantearán los Rockets con rapidez y ejecución.

Bajo este panorama, los Lakers afrontarán el comienzo de la postemporada con un roster mermado, pero confiando en su experiencia y profundidad para competir mientras esperan la recuperación de sus figuras.

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