Reconocido medico revela que Luka Doncic necesitará 10 días más para volver a los Lakers

Los Angeles Lakers afrontan los Playoffs de la NBA con una preocupación central: las posibles ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves en el inicio de la serie de primera ronda frente a Houston Rockets.

Si bien el tradicional equipo californiano ha demostrado que puede competir sin sus dos mayores estrellas en ataque de la actualidad, pero con LeBron James "sano", los números reflejan que su margen de éxito se reduce considerablemente.

La franquicia de Hollywood cerró la ronda regular con un sólido récord de 53-29, suficiente para asegurar el cuarto lugar en la Conferencia Oeste; sin embargo, las incertidumbres físicas de Luka y AR15 condicionan seriamente sus aspiraciones. En el caso del base esloveno, éste arrastra una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierda que lo dejó fuera de los últimos cinco encuentros y todo indica que tampoco estará disponible para el arranque de la postemporada.

Luka Doncic traveled to Spain 8 days ago to get treatment (injections) on his hamstring.



Now he’s flying back to LA to finish his rehab and try to prepare for him to return as safely as possible.



He realistically needs at least another 10 days. https://t.co/dhNB92yIzO — Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) April 14, 2026

Es que el reconocido médico deportivo Jesse Morse aseguró en su perfil oficial de X (antiguo Twitter) que el doble campeón de anotación de la NBA está regresando a Los Angeles, desde España (allí empezó su tratamiento), para continuar su rehabilitación, pero ésta aún demandaría más tiempo. "Realmente necesita al menos otros 10 días (de descanso)", escribió el galeno.

A nivel colectivo, los Lakers no han colapsado sin Doncic, aunque tampoco han rendido como contendientes firmes en el Oeste. Durante la ausencia del seis veces All Star a lo largo de la regular, dicha franquicia registró foja de 10-8, con un promedio de 114.4 puntos por partido.

No obstante, el principal problema para la escuadra que entrena JJ Redick fue la poca eficacia cuando el balcánico se ausentaba de la duela. Pues sin su principal generador ofensivo, el rating ofensivo de los angelinos cayó a 116.7, mientras que el defensivo empeoró hasta 117.9, dejando un diferencial neto de -1,2. En cambio, con Luka activo, ese renglón mejoró hasta +2,6, lo que evidencia su influencia directa en el rendimiento grupal.

Sin dudas, incluso con el buen nivel de King James, los resultados han sido irregulares, más cercanos a un rendimiento promedio que al de un equipo dominante, que aspira a ganar el anillo. De ese modo, los Lakers llegan a los playoffs con incertidumbres importantes y la necesidad urgente de recuperar a sus piezas clave si realmente aspiran a avanzar contra un elenco fuerte y talentoso, como los Rockets.

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