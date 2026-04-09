Entrenador de Lakers detalla cómo va la rehabilitación de Luka Doncic en España

En un intento desesperado por recuperarse y ayudar a los Lakers, Luka Doncic viajó a España para tratar de su lesión. El base, que sufrió una distensión de grado 2 en el tendón de la corva de la pierna izquierda, es duda para la primera serie de playoffs.

El entrenador del cuadro californiano, JJ Redick, ofreció una actualización de la recuperación de Doncic, quien antes de la lesión era candidato al MVP de la NBA. Sin embargo, no alcanzará los juegos necesarios para optar por los premios en esta temporada.

"No voy a compartir cuánto tiempo estará allá, pero creo que está de buen ánimo", dijo Redick esta semana. "En mis conversaciones con él, lo noto motivado para hacer todo lo posible. Sé que para él es difícil no estar en una cancha de baloncesto".

"Ese es su lugar feliz. Es uno de esos pocos jugadores que realmente juegan todo el año, y no es solo por la competición internacional, sino porque le gusta estar en el gimnasio. Le gusta trabajar en su técnica y creo que esto es duro para él. Quiere volver a la cancha".

Cabe recordar que Doncic comenzó su carrera profesional con el Real Madrid de la Liga ACB, antes de ser seleccionado en el Draft de la NBA por los Dallas Mavericks.

La situación de los Lakers es muy complicada, ya que también tienen en la lista de lesionados a Austin Reaves, el segundo anotador del equipo con 23.3 puntos por partido. Con esas bajas, será complicado superar la primera ronda de playoffs.

JJ Redick on how long Luka will be in Europe and the conversations he's had with the #Lakers star since getting injured:



“I'm not gonna share how long he's going to be over there, but I think he's in good spirits. I think he's, in my conversations with him, he's motivated to do… — Daniel Starkand (@DStarkand) April 8, 2026

La idea de Doncic es recibir un tratamiento médico especializado y basado en terapias con células madre. La intención es acelerar el proceso de recuperación y poder ayudar a los Lakers en la primera serie de postemporada, algo que todavía no está claro.

Doncic promedia en su segunda campaña con los Lakers un 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos. Sus números son realmente impresionantes, pero no llegar a la cantidad de juegos necesarios para optar por los galardones le jugará en contra al jugador esloveno.

"Ambos van a intentar regresar, así que nuestro trabajo es extender la temporada para que puedan volver”, dijo el estratega la semana pasada, al conocer la noticia de las lesiones.

Los Lakers, que tienen tres derrotas desde que no cuentan con Doncic y Reaves, se enfrentan este jueves a los Golden State Warriors.

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